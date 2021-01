Terapeuta denuncia que le negaron atención médica a su papá en el Parque de la Industria y Salud se justifica

La denunciante, quien es terapista respiratoria, utilizó sus redes sociales para informar que le negaron el ingreso a su papá, pese a que estaba muy mal de salud y a que ella labora en ese centro asistencial.

En un video compartido en redes sociales, la terapeuta respiratoria Alexandra Rivera, aseguró que labora en el Hospital Temporal del Parque de la Industria desde el 23 marzo 2020 y que en una crisis de su padre, quien dio positivo al covid-19, le negaron el ingreso a ese lugar.

En el video expresa que su padre está delicado de salud y dio positivo covid-19, por lo que ella como trabajadora del referido hospital, esperaba que lo atendieran.

Guatemala supera las 6 mil pruebas diarias y detecta otros 953 casos de coronavirus

Afirma que llevó a su padre a la Emergencia, este iba en una ambulancia e intubado, pero según ella les negaron la atención.

“Aun siendo trabajadora de ahí de qué me sirve la medalla que dice que soy heroína, de qué me sirve prestar servicio de meses ahí. Me duele que mi papá no pueda recibir ni un poco de eso que yo doy”, externó la profesional.

Agregó: “Se me fue negada la atención, yo llevaba mi propio ventilador mecánico, me dijeron que no había ventiladores disponibles”.

Laboratorios móviles comienzan recorridos en mercados por ser foco de contagio del covid-19 afirma Salud

En la grabación añade que no le aceptaron su ventilador y que se siente “tan decepcionada del sistema, tan decepcionada de mi trabajo, como les digo, uno trata de dar el cien por ciento por sus pacientes y que no puedan brindar la atención para mi papá”.

La publicación generó mucha indignación entre los usuarios de redes sociales, pues lamentaron que en dicho hospital no hayan querido aceptar a un familiar de alguien que ha trabajado arduamente contra el covid-19.

La mayoría agradeció el trabajo de la terapeuta en el Parque de la Industria y dijeron que no podían imaginar por qué no quisieron atender a su padre.

Postura de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó un comunicado en el que aclara qué ocurrió con el padre de la terapeuta.

Según el documento, el nivel de ocupación de ventiladores mecánicos en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- del Hospital Temporal Parque de la Industria en del 100% debido al sostenido ingreso de pacientes en estado crítico desde el inicio de la pandemia por covid-19.

Justifica que los casos que ameritan traslado entre centros asistenciales se realizan previo a una adecuada coordinación entre los hospitales, para garantizar que, al momento del mismo, existan condiciones adecuadas para atender los requerimientos de cuidados en área crítica y que la condición del paciente no se vea aún más comprometida por los impactos de la enfermedad.

MP investigará de oficio si hay dirigentes en Quiché que obligan a no usar la mascarilla

Según Salud, estas condiciones no estaban dadas, pues el traslado no se realizó por los mecanismos institucionales apropiados y eso imposibilitó poder dar el debido ingreso al paciente.

Además, que al momento del traslado, a pesar del alto nivel de ocupación en camas de UCI, se contaba con un ventilador que fue revisado y probado para garantizar la atención del mismo. “Estos procedimientos llevan un tiempo prudencial mientras se deben revisar varios aspectos del funcionamiento del aparato”, cita el texto.

Sin embargo, agrega, al momento de estar realizando las pruebas y los procedimientos para el ingreso del familiar de la terapeuta, “por motivos que se desconocen la familia solicitó el traslado a otro centro asistencial por lo cual la ambulancia se retiró del HTPI mientras se completaban los procedimientos antes descritos”.

Diputados aprueban ley para que el Ejecutivo compre vacunas contra el covid-19

“El personal asistencial de UCI realizó todas las gestiones pertinentes para atender un traslado no informado, pero debido a los motivos antes expuestos lamenta no haber podido realizar el ingreso inmediato como la familia lo esperaba”, dice el documento.

Agrega: “Somos respetuosas del ejercicio de la Libre Emisión del Pensamiento, consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala, respetamos los comentarios vertidos por la contratista y se permiten aclarar los extremos vertidos en la red social en aras de informar a la opinión pública sobre las circunstancias de dicha situación, a si también nos solidarizamos con ella y su familia”.

Covax informará el 29 de enero cuándo recibirá Guatemala las primeras vacunas contra el coronavirus

Según Salud, el Hospital Temporal Parque de la industria reafirma su compromiso de atender a la población guatemalteca, por lo que piden seguir manteniendo la confianza en el personal asistencial de este centro asistencial.