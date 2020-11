Se forma Depresión Tropical 31 y se espera que llegue como huracán a Centroamérica (y pasará por Guatemala)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó este viernes 13 de noviembre que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos publicó esta mañana que el Sistema de Baja Presión en el mar Caribe se fortaleció a Depresión Tropical 31.

Agregó que esta depresión se ubica a 500 kilómetros al Sur SurEste de Jamaica con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

De acuerdo con la trayectoria inicial del Centro Nacional de Huracanes, la Depresión 31 llegará como Huracán a la región centroamericana, se moverá sobre Honduras y luego a territorio guatemalteco.

Tropical Depression #Thirty-One has formed in the central Caribbean Sea. The system is forecast to strengthen and approach Central America as a hurricane early next week. Latest at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iYxJVpba6H

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 13, 2020