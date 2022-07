Rusia envía segundo mensaje a Giammattei y alude a Estados Unidos quien felicitó al presidente por su reciente visita a Ucrania

La Embajada de Rusia en Guatemala emitió un nuevo comunicado este miércoles 27 de julio para pronunciarse respecto a la reciente visita que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, efectuó a Ucrania, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El mandatario guatemalteco, junto al canciller, Mario Búcaro, estuvieron el lunes 25 de julio en Ucrania, para atender la invitación que le hizo el presidente de ese país, que está en conflicto armado luego de la invasión rusa.

En su segundo mensaje respecto de la visita de Giammattei a Ucrania, la Embajada rusa se refirió al comentario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia con respecto a la visita.

La comunicación manifestó: “Hemos tomado nota de la información sobre la visita del presidente Alejandro Giammattei a Kiev que tuvo lugar hace unos días. Todo era predecible. Obviamente, lo que le importó al presidente de Ucrania era obtener cierta muestra de algún tipo de apoyo desde el exterior, aunque fuera por parte de un pequeño estado de América Central”.

Agregó: “El jefe de Estado de Guatemala cumplió en Kiev la agenda de sus lazos no tanto con Ucrania, como con Estados Unidos. Estas relaciones, cabe señalar, no han sido un camino de rosas. Para citar sólo a los mismos expertos estadounidenses quienes le indicaron al presidente Giammattei que una visita a Ucrania no es suficiente para reparar el “daño a la democracia guatemalteca” hecho por él. Reiteramos: no son nuestras valoraciones”.

Subrayó que Rusia y Guatemala están unidas por lazos de amistad que se construían por años. “Consideramos a Guatemala como un socio prometedor en América Central con quien tenemos intereses comunes. Valoramos estas relaciones. No quisiéramos que sufran daños graves debido a una influencia destructiva desde el exterior”, señaló.

“Obviamente, a eso no contribuye la retórica antirrusa expresada en relación con la visita, así como tampoco – a la búsqueda de una solución a los desafíos multidimensionales acumulados en Ucrania”, culminó.

En el mensaje emitido por la referida Embajada el martes 26 de julio, expresó su rechazo a lo que calificó como “retórica antirrusa” en la declaración conjunta que realizaron los presidentes Alejandro Giammattei y Volodimir Zelenski, de Ucrania.

En el encuentro, Giammattei y Zelenski hicieron una declaración conjunta sobre las situación en Ucrania y criticaron la invasión rusa.

En el comunicado afirmó que en realidad la operación fue lanzada para defender las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, que previamente fueron reconocidas por Moscú como Estados soberanos, “frente al genocidio, discriminación de los rusos y su idioma por parte del régimen de Kiev”.

El lunes 25 de julio, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó en Twitter un mensaje, el día en el que Giammattei estaba en Ucrania. “Aplaudimos los esfuerzos @GuatemalaGob de apoyar el derecho de los ucranianos de vivir en paz. Acciones que se han demostrado claramente, como ser hoy, el primer país latinoamericano que realiza una visita presidencial a #Ucrania desde la invasión rusa”, indica el mensaje.

Luego de lo publicado por la Embajada de Rusia en Guatemala, se trató de conocer la postura del gobierno y se consultó a Presidencia, pero aún no hay respuesta. También se pidió una postura de la Embajada de Estados Unidos en el país, pero se está a la espera de respuesta.