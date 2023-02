Roberto Arzú señala inconsistencias en revocatoria de inscripción por parte del TSE

Luego de que el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolviera revocar la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente, el binomio del partido Podemos informó este martes 7 de febrero que interpusieron una denuncia contra los magistrados por al menos dos delitos.

Las denuncias fueron planteadas por los políticos luego de que el pleno de magistrados declarara con lugar un recurso de nulidad presentado por el partido FCN Nación, además, se interpusieron tres acciones de amparo.

Asegura que las acciones contra él son por cuestiones políticas, pues con Neto Bran y Thelma Cabrera no ha pasado lo mismo, quienes también fueron sancionados por supuestamente haber hecho campaña anticipada.

El 28 de octubre de 2022, junto a Arzú García Granados también fue sancionado el alcalde de Mixco, Neto Bran, por el mismo tema. En dicha ocasión, el Registro de Ciudadanos aseguró que Arzú García Granados incurrió en propaganda ilegal como persona individual mediante las cuentas de Facebook y Twitter con mensajes de política gubernamental, creando una línea de trayectoria con fines políticos en aras de las próximas elecciones.

Mientras que, en el caso de Bran, la entidad aseguro que se promocionó en un podcast en Facebook, YouTube TikTok y Spotify teniendo cada semana un invitado distinto, identificándose como creador digital y en otras redes sociales como alcalde municipal, por lo que se observó que tenían tintes políticos y se había señalado que no serían inscritos para el presente evento electoral y tenían que pagar una multa.

Es por eso que el partido FCN Nación asegura que Arzú no canceló la multa impuesta por el Registro de Ciudadano. Por lo anterior, la inscripción del binomio de Podemos fue revocada; sin embargo, aseguran que se presentó el baucher del pago, por lo que consideran que los magistrados cometen un delito.

Se habían archivado

Ambos expedientes (de Arzú y Bran) fueron archivados el 26 de enero recién pasado bajo el argumento de que “el pleno hizo un análisis exhaustivo de las constancias que estaban integrando el expediente y tomó esa decisión”, según las declaraciones de ese día de Irma Elizabeth Palencia, magistrada presidenta del TSE.

“Es nuestras obligación cívica, política y legal accionar hasta las últimas consecuencias (…) vamos a accionar en la vía penal para desaforar de la inmunidad a cada uno de los magistrados que ha firmado esta resolución inconstitucional, vamos a accionar en la vía constitucional para dejar sin efecto esta resolución y vamos a accionar en la vía civil para poder deducir responsabilidades personales, civiles y patrimoniales en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, señaló Pineda.

“No es la candidatura de Roberto Arzú, no es la candidatura del binomio, no es Thelma Cabrera sino es la capacidad que tiene una autoridad de actuar arbitrariamente y que no hagamos nada, sería atentar contra ese sistema que decimos defender, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos y vamos a agotar hasta el último recurso para lograr esta inscripción”, añadió Pineda.

Por su parte, Arzú señaló que esa resolución tiene tinte político y que “no hay que ser abogado para saber la estupidez que cometieron acá y lo ilegal; además, asegura que hay dos razones por las que los quieren dejar fuera de la contienda electoral.

La primera, según Arzú, es porque “el sábado se reunieron el presidente (Giammattei), el muchachito, el expresidente (Jimmy) Morales, empresarios, gente del partido Valor de Zury Ríos a desayunar en un estado de pánico, porque supieron de la encuesta CID Gallup última en donde aparecemos en primer lugar y crecimos 6 puntos en enero, y dieron la orden que bajo su cadáver la pudieran esa es la razón”.

“Salimos acabarles el negocio del Inde, que era el último saqueo después de las vacunas, después de lo del CHN, después de todo el robo en las carreteras, en los hospitales, después de todo eso querían hacer su último gran negocio Q8 mil millones y los salimos evidenciando, nadie más se ha atrevido a hacer esto y por eso no quieren que participemos”, dijo Arzú.

Añadió que no los quieren dejar participar “porque saben que nosotros al ganar, lo único que le va a esperar a todos estos criminales corruptos es la cárcel y al probarles que murió gente por esos actos de corrupción se les va a aplicar la pena de muerte, así vamos a erradicar la corrupción en Guatemala”.

Arzú agregó que “estamos listos para la guerra, y usted presidente Giammattei en lugar de estar uniendo al pueblo en una fiesta cívica está haciendo que el pueblo salga a las calles a enardecerse del hartazgo de su corrupción y de ese pacto de corruptos y de esos privilegios y monopolios de los empresarios. Ojo que eso viene, ojo que va a ser tarde para parar a un pueblo que cuesta que se levante, pero que está listo. Mucho cuidado presidente Giammattei que en usted va a quedar esto, en usted va a quedar lo que suceda de aquí en adelante en Guatemala”.

También dijo que no hay explicación del actuar de los magistrados, que días antes habían dado la orden al registro de ciudadanos para que los inscribieran y ahora revocan la misma.

“No sé cuánto dinero habrán recibido los magistrados (del TSE) y no sé qué tantas presiones habrán recibido o qué tanto les tienen la cola machucada, pero para hacer esto ha de ser mucho”, añadió Arzú.

Posturas

Respecto a los señalamientos de Arzú en contra de Zury Ríos, su departamento de Comunicación informó que no se pronunciarían al respecto.

“No tenemos ningún comentario en torno al tema. No tenemos comentario alguno”, dejo de manera escueta Luis de León, de comunicación social del Partido Valor, por medio de un mensaje de WhatsApp.

También se solicitó la postura de Presidencia, pero aún no la han enviado.

Lo mismo se hizo con FCN Nación, pero aún no responden si se pronunciarán al respecto.