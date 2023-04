“Quise ser un padre ejemplar”: el triste relato del padre de Ian, el niño de 4 años víctima de un derrumbe en Casillas

Las horas han pasado desde que una parte de una montaña se desprendió y dañó casas en la aldea Las Minas, Casillas, Santa Rosa. La calma aún no regresa a esa comunidad, pues se teme que ocurran más deslaves. Sumado a eso, una familia llora la pérdida de uno de sus seres queridos.

Ian Joan Turcios Palma, de apenas 4 años, perdió la vida la tarde del pasado lunes 24 de abril, luego de que toneladas de tierra que se desprendieron de la montaña cayeran sobre su casa, donde estaba junto a su madre y su hermando de 8 años, quien a causa del mismo incidente se encuentra en el intensivo de un hospital.

El padre de Ian, Wilbert Turcios, de 30 años, aún no asimila la tragedia que viven, pues, según dice, tiene la esperanza de que se trate de un sueño.

“Estaba en mi trabajo y lo único que pude hacer fue darle al mango (acelerador) de la moto lo más pronto posible para llegar, porque lo único que me dijeron fue que se desbordó todo y nunca me pude imaginar que uno de mis niños (Ian) ya no estaba vivo”, dijo este martes 25 de abril Wilbert Turcios.

Agregó que “no puedo culpar a nadie, no fue mano criminal, no fue algo planeado, simplemente la naturaleza y no se puede pelear contra eso y la obra divina de Dios”.

El drama de Turcios se extiende hasta la sala del intensivo del Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa, en donde su otro hijo, Yedrian, de 8 años, lucha por su vida, pues a causa de los golpes que sufrió por el derrumbe su pronóstico es reservado.

“El diagnóstico de mi niño de 8 años es reservado, se encuentra en el intensivo con oxígeno, medicamentos para desinflamar un hematoma cerebral que tuvo, no está consciente y estamos esperando que el día de hoy nos digan que ya está mejor”, dice entre lágrimas Turcios.

Recuerda que cuando ocurrió el derrumbe caía un aguacero, por lo que su esposa, quien también está herida, y sus dos hijos no escucharon que la montaña se estaba desprendiendo.

“Me encuentro como en shock, no sé si es un sueño, lo único que sé decir es que mi hijo está tendido en una caja y no sé qué vamos a hacer de aquí para adelante”, relata.

Agregó que “lo que pido es que la gente nos apoye con sus oraciones para que mi niño de 8 años pueda sobrevivir, porque es lo único que tengo”.

Recuerda que el pasado fin de semana compartió durante bastante tiempo con sus dos hijos, por lo que le cuesta creer que horas después uno de ellos ya no está con ellos y otro se aferra a la vida en un hospital.

“Mi hijo de 8 años yo pasé todo el domingo con él, y el nene de 4 años me abrazó y agarró mi barba y me dijo ´cuando sea grande quiero ser como tú´ y el lunes ya estaba. Yo quise ser el superhéroe, el padre más ejemplar y en el momento que me necesitaban no estuve”, refirió.

De acuerdo con autoridades, hasta el momento se contabilizan nueve viviendas soterradas y otras 10 en alto riesgo, pero, además, se alertó sobre la formación de un dique, lo que podría mantener la vulnerabilidad en el lugar.

El dique se está formando por el agua de una quebrada que ahora no corre por la tierra y piedras arrastradas durante el deslave de grandes proporciones, según los reportes oficiales.

Los equipos de los cuerpos de socorro efectúan tareas de reconocimiento del área para observar si hay más grietas que representen un riesgo.

Además, Dayri Bocanegra, alcalde de Casillas, dijo que ya se había emitido una advertencia a los vecinos de un posible deslave.

Añadió que desde noviembre de 2022 se tuvo conocimiento del riesgo y por ello la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), hicieron estudios con drones y ellos advirtieron que había posibilidades de un deslave.