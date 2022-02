Qué se sabe de la pelea que fue captada en video entre agentes de la PMT y un conductor en la Calzada Roosevelt

En las redes sociales circula un video en el que se ve cuando un grupo de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital trata de someter al orden a un hombre.

En las imágenes se observa cuando uno de los uniformados trata de sujetarlo, pero el individuo insiste en oponer resistencia.

Al ver lo que sucede, otros agentes intervienen y se dan algunas agresiones físicas.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que el incidente se registró la noche del sábado 12 de febrero en la Calzada Roosevelt y 19 avenida de la zona 11 de la capital.

Afirmó que el conductor fue detectado cuando realizaba viraje prohibido y que el agente al prevenirlo lo detectó en estado de ebriedad.

El sujeto actuó violento y uno de los agentes trató de detenerlo, y según Montejo, el agente “hizo uso moderado de fuerza para que no se lastimara”.

Indicó que según el video, los otros agentes no intervinieron; además, no era tema de multa, era porque no se le podía dejar circular en estado de embriaguez.

Agregó que la Policía Nacional Civil se presentó y fue donde se le hizo la prueba de alcoholemia, la cual detectó que estaba ebrio.