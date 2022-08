Qué dice el gobierno por la captura de José Rubén Zamora mientras organizaciones de prensa se pronuncian

En conferencia de prensa este martes 2 de agosto, el gobierno fijó su postura respecto de la captura de José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, y también informó acerca del reciente viaje del presidente Alejandro Giammattei a Ucrania.

Este pronunciamiento por la captura de Zamora se da en medio de las reacciones de distintas organizaciones de prensa que piden la liberación del periodista y que se le garantice seguridad y debido proceso.

Zamora fue detenido el pasado viernes 29 de julio señalado de, supuestamente, incurrir en los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.

Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, quien ofreció la conferencia, indicó que convocaron para informar sobre los resultados de la visita de Giammattei a Ucrania y en la ronda de preguntas le consultaron sobre el tema de Zamora.

A López le consultaron si podía dar la postura respecto a la detención de José Rubén Zamora.

Respondió: “Es un tema que también ha estado bastante álgido y nos han pedido posturas al respecto desde el Ejecutivo con el tema de la detención del empresario y el periodista también José Rubén Zamora”.

Agregó: “Bueno, en ese ámbito el gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el estado de derecho, su apego irrestricto ante el imperio de la ley, somos absolutamente respetuosos de la independencia judicial, de la autonomía del ente investigador y de la división de los tres poderes del Estado de Guatemala, en tal virtud, el Organismo Ejecutivo no tiene ninguna injerencia de las decisiones judiciales ni en las investigaciones el Ministerio Público”.

Varias organizaciones se han pronunciado por el caso de Zamora. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola en inglés) se sumó a los diversos llamados internacionales que condenan la detención y persecución penal.

La Unión Europea también se ha manifestado e instó a las autoridades de Guatemala a garantizar la seguridad y el debido proceso del periodista y expresó su preocupación por la libertad de prensa en Guatemala.

Mientas que el Instituto Internacional de Prensa (IPI en Inglés), publicó este 1 agosto un comunicado en su página web en la que exige liberación inmediata del periodista guatemalteco.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés) también pidió la liberación inmediata de Zamora, según una publicación que hizo el pasado 30 de julio.

Acerca del viaje a Ucrania

En el tema del viaje a Ucrania, el secretario explicó que la comitiva estuvo integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro; el ministro de la Defensa, Henry Reyes Chigua, y López, quienes acompañaron al mandatario que acudió a la invitación que le hizo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Según López, el objetivo fue manifestar primordialmente solidaridad con el pueblo ucraniano “ante la agresión injustificada que sufren actualmente”.

La agenda desarrollada

Recordó que el pasado 25 de julio se llevó a cabo las actividades de guía; el presidente visitó las ciudades de Bucha, Borodyanka e Irpín, que son tres ciudades gravemente afectadas por los ataques de las tropas y conocieron de primera mano los daños denunciados por la invasión.

En Borodyanka el presidente guatemalteco rindió un homenaje a los a los niños víctimas de este conflicto con Rusia y a los soldados caídos.

Durante esta visita el mandatario afirmó “que no podíamos ser indolentes, no podíamos quedarnos en silencio, no podíamos quedarnos callados al margen de estos abusos”.

Agregó López: “Aquí se expresa la solidaridad, se expresa el llamado a la paz y se manifiesta la necesidad de que este conflicto debe de parar”. También visitaron la iglesia ortodoxa del apóstol San Andrés.

También recorrieron la ciudad de Irpín, que fue blanco de misiles balísticos y donde más del 50% de la localidad quedó en ruinas.

Reunión entre presidentes

Posteriormente hubo reunión entre los dos mandatarios y luego una conferencia de prensa. Durante el mensaje conjunto los presidentes reafirmaron su apoyo y compromiso en fortalecer las relaciones de amistad y cooperación; además, se aprovechó a presentar las cartas credenciales por parte de del embajador Alfredo Lemcke de Guatemala, que es el embajador concurrente en Alemania y concurrente para Ucrania.

Luego, Giammattei tuvo una reunión con el presidente de la Rada Suprema de Ucrania y luego también se reunió con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal. Durante la reunión se discutió los apoyos a Ucrania y las perspectivas de cooperación comercial y económica, y que esto es una gran oportunidad para exportar café a Ucrania.

“En algunos medios internacionales también se ha colocado a Guatemala como ese puente entre Ucrania y Latinoamérica y prueba de ello es esta exportación de café que puede ser los primeros pasos para ello en materia comercial”, resaltó López.

Afirmó que en todas las reuniones el presidente Alejandro Giammattei “reiteró su mensaje de paz y respaldó al pueblo ucraniano”.

A decir de López, la visita del mandatario a Ucrania resaltó por ser el primer presidente latinoamericano que visita ese país durante la guerra e hizo es el llamado a la paz.

Agregó que se busca impulsar las relaciones internacionales de Guatemala; además, Giammattei enfatizó la vocación del pais “como una Nación de paz, respetuosos de la soberanía y la integridad territorial, privilegiando la diplomacia y el diálogo hacia las diferencias entre las naciones”.

Guatemala también expresó la intención de promover mecanismos de cooperación económica inicial sin intermediarios y se adoptó una declaración conjunta que fue comunicada en su momento y sobre todo el objetivo de dinamizar el diálogo político, económico y cultural.

También hubo una reunión bilateral entre los cancilleres de Ucrania Guatemala para el fortalecimiento, la formación y la investigación diplomática.

López agregó que debido a la cercanía, el 27 de julio en Varsovia se sostuvo una reunión bilateral entre los cancilleres de Guatemala y Polonia.

En esa oportunidad se establecieron mecanismos para estrechar la cooperación entre ambos países.

Exportación de café

Respecto de la comercialización del café, López amplió que es una oportunidad para la exportación del café nacional y surgió en la reunión con el gabinete de gobierno de Ucrania, es ahí donde vieron el potencial que tiene Guatemala en materia de exportación de este producto y se amplió en la reunión bilateral entre cancillerías.

En otro tema siempre en el viaje a Ucrania, destacó que en la declaración conjunta condenaron la invasión y que Guatemala es testigo de esto, por lo que tomarán cartas en el asunto para propiciar medidas diplomáticas correspondientes para denunciar este tipo de abuso en los canales y los ámbitos multilaterales y competentes.

Enfatizó que hay un compromiso de profundizar la cooperación entre Guatemala y Ucrania en materia de educación, ciencia y tecnología. Dijo que el presidente Giammattei ha mencionado la oportunidad que Guatemala da Ucrania como ese puente con Latinoamérica.

“Como ya ha pasado con la empresa anterior de que está aquí en Guatemala de capital americano y japonés, para que se instale la empresa Antonov, por ejemplo, sería algo ideal, pero primero para llegar a eso hay que fortalecer y estrechar las relaciones diplomáticas”, manifestó López.

Dijo que están comprometidos para trazar una ruta de cooperación mutua y que ese beneficio de inversión extranjera siempre traerá beneficio directo a los guatemaltecos y que también Ucrania necesita en Latinoamérica a un aliado geoestratégico para poder ampliar su mercado.

También acordaron promover la cooperación en el campo de turismo entre ambos de ambos países, aunque obviamente ahorita hay guerra y que esperan cese inmediatamente.

Costo del viaje

Respecto del costo del viaje a Ucrania, indicó que esto se realizó de parte de una invitación del presidente de Ucrania. Afirmó que la información de los costos y viáticos se estará dando siempre dentro de los plazos de la ley.