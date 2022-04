Protocolos “muy livianos”: Alejandro Giammattei anunciará nuevas medidas contra el coronavirus

El presidente Alejandro Giammattei dijo este viernes 22 de abril, durante una visita a Quetzaltenango, que el próximo miércoles se darán a conocer nuevas medidas ante la situación del coronavirus.

El mandatario se refirió a medidas como el uso de mascarilla y a la asistencia de estudiantes a centros educativos, así como otras actividades que han resultado afectadas desde hace dos años, por la emergencia del coronavirus.

Giammattei argumentó que los guatemaltecos deberán ser responsables ante la situación y aplicarse las vacunas contra la enfermedad, si no lo han hecho, pues insistió que hay actividades que se deben retomar “casi como con la normalidad de antes“.

“En cadena nacional, anunciaremos medidas de desescalamiento en el tema de la pandemia. Las medidas serán trascendentales para que volvamos a vivir casi con la normalidad de antes. Hago de nuevo el llamado, a aquellas personas que no se han vacunado, a que asistan a los más de 750 puestos en el interior”, pidió Giammattei.

“Vacunas tenemos, vacunadores tenemos, nos hacen falta brazos. Vamos a decirle a la gente, la próxima semana, que ya principia a ser la responsabilidad de cada quien el uso de la mascarilla, el verse infectado o no, porque tenemos vacunas y no tenemos que mantener encerrada a la gente”, afirmó.

“Anunciaremos las medidas de desescalamiento y protocolos que principiarán a regir, que serán muy livianos, para que podamos volver a la normalidad y a la actividad tranquila, y los estudiantes puedan regresar a los colegios, privados y públicos, y todo el mundo que esté vacunado tenga la seguridad de que será librado de la enfermedad, o al menos de la muerte”, finalizó.

Ministerio de Salud ha adelantado posibles medidas

Francisco Coma, ministro de Salud Pública y Asistencia Social, ofreció una entrevista a La Red el martes 19 de abril en la que habló sobre la posibilidad de retirar el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, si empiezan a bajar los indicadores de número de contagios, casos graves y casos hospitalizados por coronavirus.

Añadió que han visto que, en muchos municipios, pero no de ahora sino desde hace muchos meses, la gente dejó de usar la mascarilla, sobre todo en el interior de la república.

“Nosotros tenemos la consideración de que, si no tenemos un repunte de casos, la mascarilla pudiera en algún momento empezar a reducirse sobre todo en espacios abiertos donde haya, digamos, una distribución o un espacio adecuado, pero es un tema que tenemos en análisis”, dijo Coma.

Comentó que el uso de la mascarilla finalmente va a quedar siendo una decisión personal, y afirmó que habla de eso no porque Salud o el Gobierno vaya a normarlo. Volvió a mencionar que a título personal él continuaría usando el cubrebocas durante mucho tiempo, aún ya no fuera obligatorio, pues ya no solo pensaría en el covid-19, sino en otro tipo de enfermedades.

“Probablemente sí haya cambios en la decisión de usar mascarilla en ambientes abiertos”, confirmó Coma.

Cifras de contagio

Hasta el jueves 21 de abril, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha detectado 820 mil 297 casos acumulados de coronavirus, desde el 13 de marzo de 2020 que se informó del primer paciente.

Además, han muerto 17 mil 475 personas a causa de la enfermedad.

El #MSPAS informa la cantidad de personas que han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra el #COVID19.

Actualmente, la incidencia acumulada es de 4 mil 985.5 casos por cien mil habitantes; la tasa de mortalidad, 103.7 fallecidos por cien mil habitantes; y la letalidad, 2.1 por ciento.

En cuanto a vacunación, se han administrado 16 millones 760 mil 462 dosis, correspondientes a 8 millones 77 mil 409 personas con primera aplicación, 6 millones 89 mil 818 con esquema completo, 2 millones 590 mil 716 con dosis de refuerzo y 1 mil 519 con segundo refuerzo.