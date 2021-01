“Profundamente preocupados”: Estados Unidos se pronuncia sobre juramentación de Mynor Moto

Estados Unidos se expresó “profundamente preocupado” por la juramentación de Mynor Moto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) nombrado por el Colegio de Abogados, lo cual, considera, amenaza el estado de Derecho y debilita a la propia corte.

Julie Chung, nueva subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, publicó esta declaración en Twitter: “Estamos profundamente preocupados por el intento del Congreso de Guatemala de colocar como magistrado de la Corte Constitucional a una persona con recursos legales pendientes en su contra”. Y añadió: “Esto amenaza el estado de derecho en Guatemala al debilitar la integridad de su más alta corte”.

We are deeply concerned by the Guatemalan Congress' attempt to place an individual with pending legal injunctions against him as constitutional court magistrate.

This threatens the rule of law in Guatemala by weakening the integrity of its highest court.

