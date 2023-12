Presentan segunda exhibición personal para dar con la fiscal Consuelo Porras

Acción Ciudadana (AC) presentó este 11 de diciembre una segunda exhibición personal para la fiscal general Consuelo Porras, para que se determine su paradero y si ella está en condiciones de estar al frente del Ministerio Público (MP).

Edie Cux, director jurídico de AC, dijo a periodistas que esta nueva exhibición personal la presentaron en el Juzgado de Paz de Turno de la ciudad de Guatemala, mientras que la del sábado pasado la presentaron en Mixco.

Señaló que la acción obedece a que se ignora si la fiscal general continúa al frente del MP y se cuestiona la legitimidad de las acciones que están realizando los fiscales.

Explicó que hay un procedimiento en el que si la fiscal general no se encuentra en las capacidades, está ausente, salió de viaje o está enferma, ella debe nombrar cada año, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del MP, al fiscal regional, distrital o de sección con más antigüedad que no tenga sanciones y que sea de confianza de ella para que sea su sustituto en caso de ausencia.

Refirió que la fiscal debe nombrar a esta persona en los primeros días de cada año.

“En este caso yo creo que la duda es quién está al mando del Ministerio Público, si es la misma fiscal o está en ausencia o si no está cumpliendo con ese procedimiento”, reveló Cux.

“Si la fiscal no tiene las facultades para poder continuar con el Ministerio Público, eso habilita otro tipo de posibilidades, que ya lo establece la misma ley, nombramiento de un nuevo fiscal, por ejemplo”, puntualizó Cux.

Agregó que por las circunstancias que atraviesa el país, no puede ser que el MP no sea transparente con la situación de la fiscal general.

“El viernes presentaron un caso que, pues, prácticamente cuestiona los resultados electorales. La fiscal no estuvo encabezando la conferencia de prensa y no se sabe si está al mando del Ministerio Público”, afirmó Cux.

Agregó que llama la atención que el presidente Alejandro Giammattei asegure que está enfermo y que por eso no está, y que la fiscal no aparece, pero el MP dice que no está enferma.

“No hay seriedad por parte de los funcionarios públicos, no sabemos quién está gobernando el país ni quién está gobernando el Ministerio Público, tomando en cuenta que está en juego la democracia del país”, señaló Cux.

Cux fue consultado sobre las fotografías que ha presentado el MP sobre supuestas reuniones de trabajo de Consuelo Porras y si eso era suficiente para aclarar la situación por la que planteó la exhibición personal y respondió que no.

La Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, participa en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-. pic.twitter.com/MQl64DFDYR — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2023

Yo creería que no, la fiscal tendría que salir personalmente, ya en ocasiones anteriores también ha sacado videos… Nosotros creemos que es necesario determinar fehacientemente y las diligencias de exhibición personal en ese sentido van, es decir, en dónde está, en qué circunstancia está, en dónde está ubicada, si tiene las capacidades para estar dirigiendo el Ministerio Público, porque con unas fotos no se determina ese tipo de circunstancias”, aseguró Cux.