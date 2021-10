Por falta de vacunas Pfizer se suspende vacunación de menores de 12 a 17 años, aunque algunos reciben la Moderna

La vacunación contra el coronavirus para menores de 12 a 17 años se suspendió en el área central de la capital debido a que e agotó el lote de vacunas Pfizer que se le estaba aplicando a este grupo etario, por lo que en algunos centros, ante la demanda, han optado por inmunizarlos con Moderna.

El director del Área de Salud Guatemala Central, Augusto Contreras, confirmó este lunes 18 de octubre que de momento está suspendida en la vacunación para menores entre 12 y 17 años dado que el lote que se tenía disponible de vacuna Pfizer se ha agotado

Explicó que cuando se dio inicio a la vacunación de este grupo siempre se supo que era apoyándose con el lote de vacunas Pfizer en su totalidad, pero cuando ya no se tuvieran disponibles, se esperaría el nuevo lote.

Refirió que están a la espera si esta semana o la siguiente pueda venir un nuevo lote de bilógicos de esta casa farmacéutica y a partir de allí reanudar la vacunación.

Sería un cargamento de 2.5 millones de vacunas Pfizer que llegarían al país mediante el mecanismo Covax.

Guatemala ha recibido 533 mil 520 dosis de la vacuna Pfizer, que alcanzaría para inmunizar, con esquema completo, a 266 mil 769 personas; sin embargo, Salud ha sobrepasado las primeras dosis aplicadas con 271mil 522, y con esquema completo tienen 64 mil 934 personas.

Esos datos revelan que al menos 4 mil 753 vacunados tendrían garantizada su segunda dosis hasta que ingrese el siguiente lote de vacunas.

Este lunes de nuevo se pudieron observar largas colas en los puestos de vacunación Alida España y Miraflores a donde la gran mayoría de personas que llegan son menores de edad buscando una vacuna Pfizer, pero estas han comenzado a ser escasas desde hace dos semanas.

Aplican Moderna

Ante la alta demanda que existe, en algunos puestos de vacunación como en Alida España han empezado a aplicar Moderna a los menores, aunque señalan que está también es escaza.

Noé Tocay, del puesto de Vacunación Alida España, ubicado en la zona 3 de la capital, indicó que este lunes ya se les terminaron las dosis de Pfizer y que ante la alta demanda comenzaron a aplicar Moderna.

“Ahorita, por el momento, en abastecimiento nos quedamos cortos. Se nos acaba de terminar Pfizer y estábamos inmunizando ahora con Moderna, pero también se nos terminó por la demanda de muchos niños, verdad y acabamos de ingresar a los últimos niños para el vial de Moderna”, comentó Tocay.

Irsa Luna, una madre de familia, dijo que este lunes había recorrido al menos 5 puestos en búsqueda de la vacuna para sus hijos adolescente, pero no encontró.

“Venía vacunar a mis hijos y por cuestiones de trabajo hoy empecé a buscarla, pero en la sede de Aprofam de la zona 5 me dijeron que no tenían, pase a Ebenezer y me dijeron que tampoco tenían, luego fui a la Guardia de Honor y me dijeron que estaban vacunando solo temprano, que había que madrugar, y me mandaron para acá -Alida España- y tampoco hay y ahora me mandaron a Gerona y voy a ir allá a ver si hay, y si no esperar a que traigan las vacunas porque me dijeron que en existentes no hay y que está semana las traían” narró Luna.

No tiene conocimiento

Aunque en los puestos a los menores de 18 años se les está aplicando Moderna, el Ministro de Salud; Francisco Coma negó esto señalando ante diputados de la Comisión de Salud que a ellos únicamente se les aplica Pfizer, la realidad en donde se vacuna es diferente.

“No tengo información de en qué centros lo están haciendo. Sé que había un protocolo que consideraba el uso de Moderna, avalado por el Comité Nacional de Vacunación, pero no he sido informado que haya empezado ya inmunizar a chiquitos de 12 a 17 años, pero lo voy a averigua a la brevedad”, dijo Coma.