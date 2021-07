PNC detiene a más de 60 personas (en varios departamentos) por violar la ley seca

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de 63 personas detenidas entre el sábado y la madrugada del domingo por violentar la ley seca. Las capturas ocurrieron en Guatemala, Jutiapa, Izabal, Jalapa, Escuintla, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén.

Según informó la PNC, las personas se encontraban consumiendo licor sin guardar distanciamiento físico y tampoco portaban mascarillas. Aunado a ello, en uno de los negocios donde se realizó el operativo se encontraron 15 colmillos con cocaína.

La institución policial recordó que las normas sanitarias están vigentes y se deben respetar por el incremento de casos de covid-19 que se están reportando.

“Suplicamos que use mascarilla, guarde distancia de por lo menos metro y medio, use gel con alcohol y si no es necesario, no salga”, manifestó la PNC en un comunicado.

En el país hay 35 mil 720 casos activos, según el tablero de coronavirus del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Además, la última actualización del Semáforo de alertas covid-19 consigna que el 75 por ciento de los municipios del país permanece en alerta roja.