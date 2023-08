Pedro Cruz presenta desistimiento de la denuncia presentada contra magistrados del TSE

Pedro Cruz, de Primero Guatemala, este jueves 24 de agosto presentó un desistimiento a la denuncia MPE01-2023-17620, que en marzo 2023 fue presentada buscando evitar la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado.

“No tengo interés en ser parte de ninguna manera en lo que de ella se derive. No me voy a prestar ninguna acción mal intencionada que vaya contra el Estado de Derecho y contra la democracia en Guatemala”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cruz presentó el desistimiento de la denuncia presentada contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante el riesgo de inscripción de Baldizón.

Añadió que la denuncia ayudó a que la gente se informara y provocó que el Ministerio Público (MP) actuara solicitando al Registro de Ciudadanos que no inscribiera a Baldizón.

Explicó que primero se apersonó a la sede del MP en Gerona, porque no había recibido ninguna notificación y tampoco había ratificado la denuncia. “En su momento pensamos que había sido engavetada”, indicó.

Dijo que al llegar a la sede del MP le informaron que tenía que ir la sede de la Fiscalía de Delitos Administrativos porque en la sede central ya no “podían recibir absolutamente nada”.

En la referida Fiscalía presentó el memorial para desistir de la denuncia, con lo que cumplió la promesa de hacer ese procedimiento.

“No queremos formar parte de todo ese relajo que está siendo liderado por el Ministerio Público y algunos fiscales en específico”, agregó Cruz.

— Pedro Cruz (@PedroFCruz) August 24, 2023