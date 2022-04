PDH verifica existencia de medicamentos en el San Juan de Dios, donde compraron fármacos de mala calidad

Luego de la denuncia de una paciente con cáncer sobre falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios y de que autoridades de ese centro asistencial reconocieran que compraron fármacos de mala calidad, la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), efectuó una verificación para garantizar el servicio a la población.

Fue la paciente de cáncer Carmen Cruz quien sacó a relucir un problema que, para alguien en su condición puede significar incluso la muerte, pues de acuerdo con su relato, desde hace casi dos meses no se le aplicaba el medicamento Trastazumab, con el cual ella y muchos guatemaltecos más contrarrestan los efectos de la enfermedad.

Cruz se armó de valor y al ver a un grupo de reporteros en una conferencia de prensa de autoridades del Hospital San Juan de Dios ingresó y expuso su caso y, aunque su presencia incomodó a las autoridades del nosocomio, estas le dieron respuesta a sus demandas.

Sin embargo, como ella decenas de personas atraviesan por la misma situación, aunque no necesariamente por cáncer, por lo que este jueves 7 de abril, la Defensoría de la Salud efectuó una verificación en el Hospital, con el objetivo de que las autoridades se comprometan a prestar un servicio de buena calidad a la población más necesitada.

Zulma Calderón, defensora de la salud, señaló que luego de conocerse que en el Hospital San Juan de Dios se hicieron compras de medicamentos de mala calidad y que estos habían causado reacciones adversas a algunos pacientes, este jueves se le requirió a las autoridades del General “las constancias de fallo terapéutico del producto”.

Calderón reconoció que no es la primera vez que se reporta escasez de Trastazumab y que incluso ella presentó un amparo para que se garantizara el acceso al fármaco a los pacientes que lo requieren, por lo que en esa oportunidad se tuvo que aplicar Ogivri.

Calderón dijo que trabajan en un informe sobre la verificación que se hizo este jueves y que darán a conocer los resultados a la brevedad.

En tanto, Cruz, quien llegó este jueves al Hospital San Juan de Dios para continuar con su tratamiento, señaló que su caso también beneficio a otros 20 pacientes que este día junto a ella recibieron el medicamento que necesitan para atacar la enfermedad.

A Cruz, las autoridades del hospital le informaron que no es que no haya medicamentos, sino que los que se compraron no se de buena calidad y su uso causa reacciones adversas.

“Sí tenemos medicamentos, el trastuzumab está en el hospital y lo tenemos en el almacén, el asunto que se suscitó acá fue que, en el proceso de compras, en Guatecompras, el proveedor que ganó por precio fue un proveedor de una empresa x y mientras se empezó a administrar este medicamento el hospital encontró que estaba dando reacciones adversas”, señaló el subdirector del hospital José Miguel Alfaro, quien añadió que hay un proceso para darle de baja al proveedor.

Añadió que esa situación se le debe notificar al Ministerio de Salud para completar la documentación necesaria para ya no “comprarle a proveedores de baja calidad”, pues oncólogos del hospital también han recomendado que se rechace ese producto, debido a las reacciones adversas que genera.

“La ley de Guatecompras nos tiene un poco atados de manos al momento de cómo poder hacer la selección -de medicamentos-, entonces esa fue la razón de este evento en particular”, señaló el subdirector.

Además, el facultativo dijo que el precio y el tiempo de entrega de los medicamentos puede influir al momento de adjudicar una compra y puso como ejemplo que, en el caso de este medicamento, el de mejor calidad sería entregado 30 días después de la adjudicación.

También dijo que “cuando hablamos de que un medicamento no existe en un hospital no solo depende de que uno no haya hecho la compra, sino que también -depende- del tiempo en el cual el proveedor se tarda en entregar, en este caso particular recuerdo que tuve la notificación de que el proveedor de la marca principal, digamos de la mejor calidad, se tarda 30 días aproximadamente en entregar, entonces era una de las condiciones de que se sacara del del proceso de adjudicación”, reiteró.