Organizaciones Civiles de Quiché exigen renuncia de Consuelo Porras como Fiscal General del MP

Representantes de la Asamblea Multisectorial Departamental Quiché, que reúne a más de 14 organizaciones civiles e indígenas de Quiché, rechazaron la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI del Ministerio Público, indicaron que la fiscal General solo recibe órdenes de organizaciones corruptas y demuestra que está al servicio de la corrupción y no del pueblo.

Exigieron la renuncia de Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Púbico de Guatemala, aseguraron que iniciaron a coordinar en los municipios de Quiché para realizar una gran movilización a nivel nacional, no podemos quedarnos callados ante el avance de la corrupción en el país.

Señalaron al Presidente Alejandro Giammattei como uno de los responsables de ordenar la destitución del ex fiscal Sandoval.

Criticaron los señalamientos del ex fiscal que desde la incautación de los Q122 millones atribuidos al ex ministro José Luis Benito empezarán las presiones al fiscal destituido, negocios oscuros con rusos, negarse a investigar a funcionarios ligados al presidente solo demuestran los corrupto que está Alejandro Giammattei, expresaron.

De la misma forma las autoridades indígenas de la Región Ixil del Quiché, ubicada al norte del departamento, expresaron su solidaridad con el ex fiscal Juan Francisco Sandoval y responsabilizaron a Alejandro Giammattei y a Consuelo Porras de las represalias en contra del ex fiscal y su familia, indicaron que finalmente el presidente y la Fiscal General demostraron realmente a quien apoyan y no es al pueblo de Guatemala más bien a la corrupción.