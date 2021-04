Nuevas disposiciones por el coronavirus serán anunciadas el sábado 1 de mayo

El Gobierno de Guatemala anunciará el sábado 1 de mayo las nuevas disposiciones para contener el contagio de coronavirus, informó este 28 de abril la ministra de Salud, Amelia Flores.

La funcionaria no adelantó qué acciones podría adoptarse próximamente. Resaltó que las restricciones vigentes “fueron bastante relajadas, no tan estrictas”, causaron una leve baja en la positividad del covid-19, aunque no tanto en el número de contagios.

Flores expuso que la economía necesita reactivación y ha escuchado sectores comerciales a quienes las restricciones, como la reducción de horas de servicio, ha ocasionado pérdida de empleos y “es lo que menos queremos”.

Ante eso la ministra abogó y confió en que la población actúe con responsabilidad con las medidas preventivas.

Las actuales restricciones están establecidas en el estado de Prevención, decreto gubernativo 4-2021 -restricción de manifestaciones públicas, restricción a la movilidad que pudiera poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, ley seca y restricción de horario para el expendio de bebidas alcohólicas y obligación de uso de mascarilla-, y vencen el 30 de abril. Además, el acuerdo 87-2021 del Ministerio de Salud, limita aforos a 25% en mercados, supermercados, restaurantes y bares, y restricción a servir alimentos en comedores, entre otros.

Más camas

En otro tema, la ministra sostuvo que el sistema de salud ha tenido que aumentar las camas covid-19 y el recurso humano para atender la alta demanda de pacientes graves, mas no precisó cifras.

Aparte, anunció la adquisición de 500 mil test de detección de covid-19 a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo que donará a Guatemala otras 250 mil pruebas.