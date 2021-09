“No nos abandonen en este momento”: médicos del Hospital Roosevelt piden mejor atención a la pandemia del covid-19

Médicos del Hospital Roosevelt presentaron este viernes 10 de septiembre un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra del presidente Alejandro Giammattei y la ministra de Salud Amelia Flores, según ellos, por el mal manejo de la pandemia de covid-19 y también informaron la situación que atraviesa el hospital.

Maria Isabel Aguilar, jefe de la Unidad de Diagnóstico Prenatal del Hospital Roosevelt, indicó que cada vez más tratan a mujeres embarazadas y bebés con covid-19.

“El año pasado no sufrimos tanto en la Maternidad como estamos sufriendo en este momento, tenemos un área activada para cuatro pacientes y hemos tenido días que hemos tenido que atender 18 a 20 pacientes en un mismo día”, manifestó en referencia al covid-19.

Agrego: “Es un llamado en primer lugar a las autoridades para que agilicen el tema de la vacuna para todas nuestras mujeres, incluyendo a mujeres que son adolescentes y que están embarazadas. Es un llamado a las autoridades para que no nos abandonen en este momento porque francamente nosotros hemos tenido historias bien tristes en la Maternidad con respecto a pacientes embarazadas que se ha complicado, se han complicado ellas, se han complicado sus bebés”.

Agregó que estamos en una situación muy difícil por la pandemia y la Maternidad del Hospital Roosevelt “esta en este momento sufriendo las consecuencias.

Recordó que el año pasado no se enfrentaron a complicaciones como ahora y alertó que el porcentaje de mortalidad ha subido, “nosotros hemos tenido pacientes covid positivo que se complican por problemas respiratorios y que la mamá no sobrevive o que no sobrevive el bebé, o que no sobreviven los dos”.

Dijo que el sistema de salud completo se ve afectado por la pandemia del covid-19 e invitó a los que se quieran adherir al amparo su pusieron en la CC.

Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva del Roosevelt, dijo que se han habilitado algunos hospitales temporales que no se han dado abasto, “porque al final de cuentas los hospitales que seguimos sacando el trabajo fuerte hemos sido el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios podemos decir que ha sido uno de los más afectados”.

Dijo que además tienen que atender otras áreas como la Maternidad, la Pediatría, como las especialidades quirúrgicas de cirugía maxilofacial, ortopedia y cirugía general.

“Ya no podemos hacer una reconversión del Hospital Roosevelt como lo hicimos el año pasado, tenemos que seguir lidiando con la pandemia y con otras enfermedades”, manifestó.

Añadió: “Si nos van a pedir que ampliemos 25 camas, perfecto, nosotros vamos a ampliar esas 25 camas, pero también que contraten 25 médicos especialistas, 25 terapistas de la respiración, 25 enfermeras graduadas y 25 auxiliares”.

Enfatizó que no solo es decirles que amplíen, ya que “tiene que haber una forma congruente de seguir un plan, entonces eso es a largo plazo, va a terminar la pandemia y van a seguir esas 25 camas sirviendo al país, van a seguir esos 25 profesionales de todas las ramas que ya les dije y no se va a ir todo en hospitales de campaña que tarde o temprano van a tener que devolver”.

Luis Chávez, jefe del Departamento de Laboratorio Clínico y Patología, informó que la cantidad de fallecidos por coronavirus va con tendencia a subir, ya que la semana pasada se reportaba tres a diario, pero ahora se está viendo un promedio de cuatro a cinco cada día.

Añadió que en los laboratorios clínicos las consultas tienen un límite de 20 pacientes en el contexto de la pandemia; sin embargo, por la necesidad que tiene la población, se atienden hasta 80 personas diario “para no caer en decirle a un paciente que llega que no se le va a poder atender”.