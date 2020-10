“No habrá bares ni fiestas nocturnas”: municipalidad de Antigua Guatemala prohíbe las celebraciones de Halloween

El Ayuntamiento de Antigua Guatemala informó que el Concejo decidió prohibir las fiestas nocturnas del Día de Halloween, entre otras razones, por la pandemia del coronavirus.

“No celebramos nuestras tradiciones de cuaresma y semana santa, no celebramos nuestras fiestas patronales, no celebramos la independencia, no abriremos nuestros cementerios el 1 de noviembre, nos hemos sacrificado ya que la pandemia nos golpeo fuerte”, dijo la Municipalidad en un comunicado.

“No estarán abiertos los bares y se tratará que no se lleven a cabo fiestas que alteren el orden público y atenten contra la salud de nuestros vecinos. Así mismo en las entradas de la ciudad se negará el ingreso a las personas que vengan disfrazadas por motivo de este día, los restaurantes operarán con normalidad”, agregó.

Hugo Castillo, vocero de la Municipalidad antigüeña, dijo a Prensa Libre y Guatevisión que estas acciones se efectúan para la tranquilidad y demanda de los vecinos, que se han quejado por desórdenes en otros años a raíz de esta fiesta.

Aclaró que comercios y restaurantes continuarán con el servicio habitual; sin embargo, son los bares o cualquier otra fiesta o actividad nocturna “que altere el orden” la que queda prohibida.

Para ello, las autoridades estarán al resguardo con contingentes de control y pruebas de alcoholemia, entre otras medidas.

Agregó que duda de que este cierre afecte a la actividad económica de la ciudad colonial, ya que será únicamente el acceso a los bares o las celebraciones de Halloween las que están restringidas.