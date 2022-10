“No estamos de acuerdo en recibir 1 mil quetzalitos mensuales”: militares veteranos protestan en la capital y exigen pago de Q120 mil

Militares veteranos cumplieron su promesa y realizaron una protesta este martes 25 de octubre en el Centro Histórico de la capital, para rechazar el recién aprobado decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral que otorgará Q36 mil a cada militar veterano que se inscriba en el Ministerio de Desarrollo Social y cumpla con trabajos en favor del medio ambiente.

Los militares veteranos habían anunciado jornadas de bloqueos y protestas en todo el país, pero participaron solamente en una concentración en la Plaza de la Constitución en donde manifestaron su rechazo a la recién aprobada ley.

Uno de los militares veterano, les preguntó públicamente a sus compañeros si estaban de acuerdo en mendigar Q36 mil al Gobierno, a lo que todos respondieron: “No estamos dispuestos a mendigar Q36 mil”.

Además, dijeron: “No estamos de acuerdo en recibir 1 mil quetzalitos mensuales”, en referencia a que la nueva ley temporal estima el pago de Q1 mil mensuales a los veteranos militares, durante tres años, que cumplan con los trabajos de reforestación y cuidado del medioambiente.

El militar veterano comentó que ellos rechazan el Decreto 51-2022 porque ellos no están pidiendo trabajo, sino que están exigiendo un pago por el trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno.

Señaló que en el Ministerio de la Defensa se reportó que eran 98 mil 561 veteranos, pero la Asociación de Veranos de Guatemala (Avemilgua) está reportando más de 354 mil.

Según los militares veteranos, esto se debe a que el Gobierno quiere robar dinero a costillas del pueblo de Guatemala.

“Nosotros no somos méndigos, nosotros cumplimos en la montañas y por eso ese pabellón ondea a los cuatro vientos y por eso Guatemala es libre, independiente y soberana, a costa del veterano militar que ofrendó su vida en la montaña”, dijo.

Enrique López, representante de Occidente de los militares veteranos, señaló que la inconformidad que tienen es porque la aprobación de la mencionada ley es solamente una muestra de corrupción, pues integraron a más personas de los que realmente lucharon durante el conflicto armado.

Dijo que si el Gobierno tiene la capacidad de pagarle Q36 mil a más de 354 mil, es porque sí puede pagar más de Q120 mil a los casi Q100 mil a los verdaderos veteranos militares.

Eliminan hoja de servicio militar

López dijo que con la recién aprobada ley eliminó de los requisitos la hoja del servicio militar, que solo tienen los soldados, y añadió que se eliminó este requisito para civiles puedan cobrar el dinero solo presentando su Documento Personal de Identificación.

“Nosotros pasamos años luchando por esa hoja, hasta el día de hoy se sigue luchando por esa bendita hoja que la da el Estado Mayor; sin embargo, eliminan eso ahora para que con el DPI puedan cobrar civiles. Esta es una iniciativa civil y discriminativa”, comentó López.

Añadió que el Gobierno lo que quiere es mandarlos a trabajar, cuando ellos ya cumplieron con su trabajo durante el conflicto armado.

“A la contraparte -los combatientes de la guerrilla- no los mandaron a trabajar, les dieron así de fácil -el dinero- y más de lo que nosotros estamos pidiendo”, afirmó López.

Compra de votos

Según López, la ley recién aprobada lo que pretende es pagar los Q36 mil a distintas personas para obtener votos para el partido oficial, de cara a las próximas elecciones.

Reconoció que los gobiernos de turno han utilizado a Avemilgua cada cuatro años para la política y obtener votos, pero ahora las organizaciones son independientes y van a luchar.

Reconoció que hay la iniciativa 5664 sí la están apoyando los verdaderos militares veteranos, pues esa sí los beneficia.

Se quedarán toda la semana

López reconoció que permanecerán en la capital toda la semana y esperan una respuesta positiva a su iniciativa de ley y si eso no ocurre, la otra semana habrá bloqueos a nivel nacional.

“Ya estamos cansados y nosotros ya no podemos más. El veterano militar ya está muy cansado y espero en Dios que esto no vaya a llegar a algo más serio, pues porque es la verdad pero ya no queda en manos de nosotros ya no queda en nosotros los líderes del gobierno si sucede algo más por la mala actitud”, dijo López.

“Quieren mandar al veterano militar a realizar trabajos de siembra de árboles, recoger basura en las cuencas de los ríos, por lo tanto, nosotros combatimos en la montaña en el año 1960 al 1996 por lo tanto pues la compensación que se está pidiendo en la iniciativa de ley 5664 el veterano ya la tiene ganada”, comentó Edwin López Pérez, otro veterano militar.

Impugnan la ley

Jorge Vega de León, uno de los representantes de los veteranos militares, afirmó que el pasado viernes interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Decreto 51-2022 que da vida a la Ley Temporal de Desarrollo Integral pues no respetaron y aprobaron una ley que no beneficia ni le pertenece a los veteranos militares.

“Esta ley no beneficia al veterano militar sino que al contrario, lo discrimina y viola los derechos humanos de cada veterano militar que peleamos por la paz y la soberanía de nuestro país”, refirió Vega.

Agregó que no pueden aceptar que los manden a trabajar por Q1 mil sí la ley ampara que el salario mínimo es de Q3 mil. “En qué cabeza cabe que ellos como legisladores, como Congreso de la República quieran que el veterano acepte y tenga requisitos y que sea supervisado por entidades civiles que no tuvieron nada que ver en el conflicto armado interno, eso no es correcto”, concluyó.