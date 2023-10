MP reitera condiciones para reunirse con autoridades ancestrales

Luego de que integrantes de 17 organizaciones indígenas del país le enviaran una carta al presidente Alejandro Giammattei, en la que le exponen que están de acuerdo con reunirse con autoridades del Ministerio Público (MP), si la reunión se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, la Fiscalía respondió horas más tarde que están abiertos al diálogo, pero que sus condiciones siguen siendo las mimas que se establecieron en un oficio anterior.

De esa cuenta es que las condiciones para que la Fiscalía se reúna con los líderes indígenas que es que se libere la sede central del MP y otras que pudiera estar tomadas; además, reitera que el encuentro debe ser en el edificio de Gerona, en la zona 1 de la capital, y no en el Palacio Nacional de la Cultura como ellos proponen.

Respecto a la solicitud de las autoridades ancestrales, el MP señaló que “tal y como se manifestó en el oficio SG/G 2023-000905/1gal remitido el pasado 13 de octubre del año en curso, el Ministerio Público es una institución de puertas abiertas y durante la administración de la doctora María Consuelo Porras Argueta siempre ha estado y estará al servicio de los guatemaltecos, por ello se indicó que se acepta la petición de diálogo con las Autoridades Ancestrales”.

Sin embargo, detalló que “reiteramos lo expresado en el oficio anteriormente descrito, para que en concordancia con lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes del país, una vez garantizado por parte de las Autoridades Ancestrales el libre ingreso y egreso de manera permanente a una entidad de Estado como lo es el Edificio Central del Ministerio Público en Gerona, así como a otras sedes de esta institución que puedan estar bloqueadas o tomadas, se pueda entonces dialogar en armonía, pues el limitar derechos de guatemaltecos, violenta la democracia del país y excede la posibilidad de ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica, tal y como ya ha sido expresado en diversas resoluciones por parte de la Corte de Constitucionalidad, las cuales incluso ya forman jurisprudencia”.

“En ese sentido, el Ministerio Público reitera su compromiso, voluntad y buena fe de recibir a todo guatemalteco atendiendo a sus requerimientos y necesidades, siendo respetuosos de los derechos que les asisten, esperando la debida reciprocidad de la ciudadanía y siempre bajo el estricto respeto a las leyes del país”, señala la Fiscalía.

Además, en sus redes sociales el MP escribió: “en atención a oficio de la Secretaría General de la Presidencia de la República respecto a nota suscrita por Autoridades Ancestrales, el Ministerio Público reiteró por la vía electrónica oficial que, en virtud de la imposibilidad de acceder al edificio central del MP derivado del bloqueo que un grupo de personas mantiene, se propuso que una vez garantizado por parte de las Autoridades Ancestrales el libre ingreso y egreso de manera permanente a la sede central del MP, así como a otras sedes de esta institución que puedan estar bloqueadas, se pueda entonces dialogar en armonía”.

https://x.com/MPguatemala/status/1714465596803297641?s=20

Muestran indignación

En la misiva enviada a Giammattei, las autoridades indígenas señalan que como seguimiento al oficio DSGP- No. 1882-2023/gvg y el Expediente No. 2023-06680, de fecha 13 de octubre de 2023, de la Secretaría General de la Presidencia de la República, en la que se les remite la respuesta del Ministerio Público en el que propone una reunión con los líderes indígenas, se explica que dicha respuesta no estaba firmada por la fiscal general -Consuelo Porras-.

Aseguran que la carta fue firmada por Arnoldo Pineda Ávila, Secretario General del MP, y en ella señaló: “Derivado de lo anterior, como Ministerio Público nos permitimos proponer que el diálogo se lleve a cabo un día de la próxima semana, en las instalaciones centrales de este Ministerio, debiendo las Autoridades Ancestrales, garantizar el acceso y egreso de los funcionarios y demás trabajadores del Ministerio Público de forma permanente a las instalaciones, tanto las ya referidas como todas aquellas sedes del Ministerio Público que se encuentran tomadas, pues el limitar derechos de guatemaltecos, excede la posibilidad de ejercer su derecho de manifestación de forma pacífica”.

Las autoridades le explican a Giammattei que lo anterior les parece indignante, si se toma en cuenta que las manifestaciones y protestas han sido pacíficas y que en ningún momento ellos han amenazado a alguna persona.

“Es preocupante que, a pesar de ser los causantes de las movilizaciones y manifestaciones a nivel nacional, continúen -el MP- con actos de provocación como el que se lee en la comunicación ya identificada”, se lee en la carta enviada por las autoridades ancestrales.

En una conferencia de prensa que ofrecieron las autoridades indígenas este 17 de octubre, dijeron que la única petición que llevarán a la reunión con el MP es que la fiscal Consuelo Porras renuncie, al igual que los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana.