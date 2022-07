Ministro Coma afirma que este jueves ingresará vacuna Moderna donada y así será utilizada

El ministro de Salud, Francisco Coma, informó este lunes 18 de julio que un lote de vacunas Moderna ingresará a Guatemala el jueves 21 de julio y se tiene previsto ingresen a las 5 de la mañana.

Guatemala recibirá 500 mil 400 vacunas, de estás 250 mil serán para las segundas dosis de los 500 mil niños de 6 a 11 años pendientes.

El resto serán para los niños de las referidas edades primordialmente, pero también si alguien desea dosis de refuerzo de Moderna. De cada frasco saldrán dos dosis

Recientemente, Salud informó que las dosis serán donadas por Corea y que la vacuna será distribuida en los más de 1 mil 200 puestos de vacunación habilitados en el territorio nacional.

Según la Organización Mundial de la Salud -OMS-, la efectividad de la vacuna Moderna es de más del 94.1%; es adecuada para uso en comunidades rurales y de difícil acceso, pues se almacena a una temperaturas entre +2°C a +8°C.

Kits sin medicamentos

Cuando le consultaron a Coma que los kits de medicamentos no van completos, señaló que muchas áreas de Salud no han sido suficientemente ágiles para sus procesos de reposición y ante el incremento de números de casos repartieron los kits que tenían disponibles, “pero no fueron los suficientemente rápidos para ir reponiendo los kits”.

Añadió que hay plena conciencia de los directores de Área de cumplir con el rol que les corresponde, esto en el tema de la entrega de medicamentos.

Pruebas PCR

También se le consultó que algunas personas han señalado tardanza en la entrega de los resultados de las pruebas PCR, a lo que Coma respondió que han recomendado las pruebas de antígeno que “es un mecanismo muy eficiente para poder tener diagnóstico”.

Indicó que los protocolos establecen que el uso de las pruebas de antígeno es adecuado para hacer el diagnóstico del covid-19.

Dijo que la recomendación que se les dio a los directores de Área de Salud es iniciar el tratamiento con el kit de medicamentos los más rápido posible.

Pruebas caseras

Al consultarle si podría haber un subregistro por las pruebas caseras para covid-19, el funcionario respondió que el subregistro existe, ya que las pruebas caseras se han efectuado desde más de un año, con la diferencia que la mayoría eran adquiridas “en el mercado negro”.

Coma también indicó que cedió al Ministerio de Desarrollo Social Q100 millones que estaban destinados a hospitales y desnutrición, debido a la crisis de hambre que se prevé por la guerra en Ucrania y Rusia.

En otro tema indicó que han hecho mejoras en el Hospital San Juan de Dios en el área de Pediatría e implementan proceso para remodelar quirófanos.

