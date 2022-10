Ministerio de Salud recomienda no consumir estos quesos por posible contaminación con bacteria

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social compartió este viernes 21 de octubre una información en la que recomienda a la población que haya adquirido los productos Brie y Camembert, fabricados en Old Europe Cheese, Inc. De Benton Harbor y con fecha de caducidad hasta el 14/12/2022, a no ingerirlos y desecharlos, debido a que podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

También hizo un llamado para que se tenga especial cuidado al limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con los referidos productos, esto para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Añadió que debido a esta situación, en Guatemala ya se efectuó el retiro voluntario por parte del titular de los registros sanitarios.

Salud recordó que el pasado 30 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió la alerta sanitaria sobre esta bacteria, la cual puede causar infecciones graves y puede ser fatal en niños, personas de avanzada edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Explicó que en el caso de las personas que no tienen enfermedades preexistentes, pueden presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Alertó de que la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas. Indicó que ante cualquiera de los referidos síntomas, se debe acudir al servicio de salud más cercano e indicar si consumió alguno de los referidos productos.

Salud añadió que cualquier duda, consulta o notificación, puede efectuarla al Departamento de Regulación y Control de Alimentos, al 2231-2910 o al correo electrónico vigilanciadrca@mspas.gob.gt, de igual forma al Departamento de Epidemiología, al 2445-4040 o correo electrónico infoepidemiologia@mspas.gob.gt.

Afirmó que continúa con la vigilancia pertinente y oportuna, con la finalidad de proteger la salud de los guatemaltecos.