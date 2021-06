Mientras miles buscan inmunizarse, Ministerio de Salud limita acceso a vacunas

Las largas filas se formaron desde la mañana, ya que a las 5:30 horas habían ya aproximadamente 200 personas esperando su turno para la vacunación. Muchas de ellas, a pesar de haber efectuado el proceso pertinente, no recibieron respuesta por parte del Ministerio de Salud, por lo que acudieron al Centro de Vacunación en busca de recibir atención.

Incertidumbre al no recibir respuesta

María Corado tiene 70 años y llegó al CUM desde las 6 horas proveniente de la zona 1 de Mixco, para hacer cola a la espera de recibir su primera dosis de vacunación.

“Yo ya estoy inscrita, pero como no me avisaron nada, mejor me vine yo a ver si me vacunan aquí”, señala Corado.

A pesar de registrarse en la página del Ministerio de Salud, nunca recibió un mensaje confirmando su cita. De igual manera, por edad y condición, María debía ser vacunada dentro de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación.

“Para mí recibir esta vacuna significa que tengo que estar protegida de la enfermedad. Soy diabética e hipertensa, por eso necesito que me vacunen”, cuenta.

Jaime Arango, de 67 años, comenta que llegó al CUM desde las 5 horas. Como muchos otros casos, en ningún momento recibió confirmación para su cita. “Tengo más de un mes desde que me inscribí y no me han llamado”, cuenta.

Arango relata que sería muy importante que el Gobierno no pierda más tiempo y agilice el proceso de vacunación para todos, ya que esto beneficiaría en gran manera al pueblo de Guatemala. “Para mi no está bien lo que está haciendo el Gobierno. Que se pongan la mano en la conciencia y que se pongan pilas”, señala.

Asimismo, recomienda a las autoridades mejorar las condiciones de espera para la población. Las largas colas, malas condiciones de espera y la falta de baños públicos han sido temas de controversia en los últimos días.