“Mi princesa era todo para mí”: Habla la madre de Magaby, la niña que murió ahogada en el río Grande

La oleada migratoria hacia Estados Unidos trae consigo drama y dolor. Eso vive ahora Aracely Franco, quien a pesar de haber expuesto su vida no pudo evitar que su hija Magaby, de 9 años, muriera ahogada en el río Grande.

Así como miles de migrantes con menores de edad, la guatemalteca intentó llegar a Estados Unidos con sus dos hijos con la esperanza de reencontrarse con su pareja y reunificar a la familia.

En el grupo iba Magaby, quien anhelaba una nueva vida en Estados Unidos para que sus padres pudieran pagar una cirugía en un pie para corregir cicatrices provocadas por una quemadura cuando era más pequeña.

Franco y sus dos pequeños –Damián Alexander, de 3, quien sobrevivió- ya estaban en la frontera y debían cruzar el río Grande. Iban junto a un traficante que ofreció ayudarla en el último tramo, pero huyó cuando la pequeña Magaby resbaló y cayó al afluente.

“Dios, qué hago no puedo ver que mi hija ruede esas aguas. Me aventé tras ella. Me acuerdo que un muchacho me dijo ‘dame al muchacho, salva a tu hija’. Yo me fui rodando por el agua y saqué a mi hija del agua. La ayuda llegó demasiado tarde”, dijo entre llanto Aracely a Telemundo.

“Yo tenía que ser más fuerte, pero el agua me ganó. Yo nunca quise quitar la vida a mi niña. Yo la amaba, mi princesa era todo para mí. Hoy estoy sin ella y me duele”, relató en un estremecedor testimonio de lo que se vive en la frontera.

“Magaby era una niña llena de vida y en instantes se me fue”, lamentó Aracely, que espera el cuerpo de su pequeña para que pueda ser inhumado.

La Patrulla Fronteriza ha detenido a cinco mil migrantes a diario en días recientes, tendencia que se mantiene y podría batir los récords de 2019, cuando la administración de Donald Trump capturó a 132 mil 856 extranjeros.

De ese promedio diario, unos 2 mil 300 corresponden a personas que viajan en unidades familiares, que según indicó el funcionario permanecen en el país si llegan con un niño menor de 7 años y no son expulsados como los demás al seguir vigente el llamado Título 42, que permite devolver a México a los extranjeros debido a la pandemia del coronavirus.

“En su mayoría son menores de edad sin compañía de padre, madre o un custodio legal, y hacemos todo lo posible para dar prioridad primero a los niños y luego a las unidades familiares que requieren cuidado especial”, señaló el funcionario.