Manuel Conde arremete contra protestas y defiende al MP y las cortes

Mientras miles de guatemaltecos salen a las calles para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, el excandidato a la Presidencia por el partido del Gobierno, Vamos, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Manuel

Conde, arremetió contra los movimientos ciudadanos y defendió las acciones del Ministerio Público (MP) y las cortes; además, lanzó criticas en contra de la comunidad internacional.

Conde convocó a una conferencia de prensa, en la que habló sobre las protestas ciudadanas, el actuar de las cortes y el MP, así como el impacto que los bloqueos de carreteras tienen en la economía del país y sobre el proceder de la comunidad internacional, a la que señaló de “querer cuestionar lo que los guatemaltecos estamos haciendo”.

Respecto a las manifestaciones el diputado oficialista dijo que “el país está regresando a tiempos de falta de ejercicio de libertades que solo vimos durante el enfrentamiento armado interno”, lo que, a su criterio, no es correcto porque “una sociedad que no es libre no es una sociedad feliz y menos va a ser una sociedad democrática”.

Asegura que las manifestaciones están “coartando libertades de aquellos que no quieren manifestar y los están obligando”.

“Esas faltas de libertades las vimos en el enfrentamiento armado interno, en donde no había libertad de expresión, no había libertad de movilización y había presión a la gente para acuerpar movimientos insurrectos, que tenía su causa, pero que imponía a la sociedad guatemalteca y eso no lo podemos permitir y menos calas, en ese contexto la situación se está desbordando”, dijo Conde, quien destacó que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que un derecho individual no se sobrepone a un derecho colectivo.

Además, conde se refirió a la institucionalidad del país y señaló que “en la democracia se respetan las instituciones y en la democracia las instituciones deben funcionar y las instituciones deben resolver”.

Añadió que los guatemaltecos para ejercer su derecho de petición acuden al Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Corte Suprema de Justicia (CSJ) o Salas de Apelaciones para que respondan a las peticiones, “pero lo que esas instituciones resuelven no lo puedo dejar de acatar, me favorezca o no, pero yo no puedo achacar solo lo que le me favorece y oponerme a lo que vea contra mis intereses”.

Señaló que el TSE es una institución fallida y dijo que lo que se vive en la actualidad en Guatemala es responsabilidad de ese organismo, pero dijo que “las cortes, el MP, la CSJ, la CC, las salas de apelaciones y los jueces de instancia están funcionando y están resolviendo conforme a su criterio apegado a derechos y la sociedad tiene que asumir y acatar”, porque si no lo que se busca es “anarquía”.

Respecto a la Comunidad internacional el excandidato a la Presidencia dijo que “los estados en el concierto de las naciones tienen un código inviolable que se llama autodeterminación de los pueblos y hemos visto una comunidad internacional acreditado en Guatemala y a los foros regionales querer cuestionar lo que los guatemaltecos estamos haciendo”.

“Guatemala es respetuosa de la libre determinación de todas las naciones, Guatemala no critica la falta de democracia en algunos países o algún país de Centroamérica, de Sudamérica, el norte de Europa, las crisis en el mundo árabe esas con Guatemala no está juzgando, haciendo juicios de valor, dijo el diputado.

“Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República le pido a la comunidad internacional, a todos los acreditados en Guatemala, como embajadores y a los foros internacionales que respeten nuestro derecho de autodeterminación”.

“No podemos permitir que los que yo llamo candiles de la calle y oscuridad de su casa critiquen a nuestro país, cuando ellos en sus países tienen problemas más agudos que los nuestro y nosotros nunca juzgamos lo que está pasando en esos países,

Dijo que Guatemala no cuestiona “cómo se está tratando a los migrantes, cómo se está tratando a la gente que llega a trabajar a sus países, la situación que ellos tienen con un vecino o como muchos de ellos fomentan la guerra y la muerte en otras naciones.

“Le hablo directamente a Europa, al Parlamento Europeo porque la diplomacia no permite eso, la diplomacia parlamentaria se respeta, pero no aceptó que un parlamento regional, como el Parlamento Europeo haga juicios de valor sobre la situación política de nuestro país”.

También se refirió al proceso de transición entre el gobierno de Alejandro Giammattei y el electo de Bernardo Arévalo y dijo que este “ha tenido características sin precedentes en la vida democrática en nuestro país”.

También señaló que es importantes que se concluyan con los procesos de transición, porque “tenemos que entender que la transición debe ser madura y debe ser efectiva”.

Dejemos que las instituciones hagan su papel (…) porque ellas lo tienen que hacer dentro del marco constitucional y el día que una de ellas se separe el marco constitucional en la Constitución hay mecanismos de control que evitaría una sentencia fuera de lo constitucional”.

“Nos guste o no nos guste va a llegar el 14 de enero y vamos a tener el 14 de enero lo que las instituciones manden y acatemos las resoluciones nos gusten o no”, concluyó Conde.