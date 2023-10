Manifestantes se organizan en marchas que recorren distintos puntos de la capital para exigir la renuncia de Consuelo Porras

Las manifestaciones para exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras continúan este miércoles 18 de octubre en la capital.

Cientos de personas se organizaron en caminatas que se desplazan por distintos puntos de la ciudad, para también exigir la renuncia del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana.

Guatemala cumple 17 días consecutivos de manifestaciones en rechazo a las últimas acciones contra el proceso electoral 2023.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que una de las marchas partió de la zona 5 y se desplaza por el Centro Cívico hacia el Centro Histórico de la capital.

La marcha impacta la movilidad vehicular en las zonas 4 y 9.

En la calzada Aguilar Batres y 4 calle de la zona 11, un grupo de personas se reunió para efectuar una marcha hacia Avenida Bolívar.

Otra marcha viene por la Aguilar Batres llegando al Puente El Trébol, zona 12.

La PMT pide a los automovilistas usar rutas alternas por la movilización.

Otro grupo se moviliza abajo del puente El Trébol por la calzada Roosevelt hacia la Avenida Bolívar.

Ingreso de buses

Mientras que unos 25 buses de Jalapa están ingresando a la capital por la ruta al Atlántico.

Las unidades van hacia el área de la calle Martí y luego hacia barrio Gerona, a la sede del Ministerio Público (MP).

Comerciantes de los mercados de la capital también efectúan manifestaciones. Un grupo se dirige por la 6 avenida de la zona 1, cerca de 15 calle.

Otro grupo de comerciantes avanza por la 5 avenida 18 calle de la misma zona.

En la 6 avenida y 18 calle de la zona 1 inicia otra manifestación hacia centro histórico.

Otro grupo de personas también manifiesta en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia de los referidos funcionarios.

La PMT reportó que al menos siete rutas principales de la capital se hallan bloqueadas por caravanas y caminatas.

Una de las manifestantes indicó que se unieron los mercados para decirle al gobierno que el pueblo sigue en la lucha y que “no van a dar un paso atrás, somos la mayoría y exigimos al gobierno que escuche al pueblo. Estamos exigiendo que se vayan todos los corruptos”.

Liseth Miranda, vendedora del mercado Santa Ana, en la zona 5, externó que están cansados de la corrupción y también exigió que se escuche la voz del pueblo. “No vamos a parar hasta que no se vayan los corruptos.

Juan Cáceres, vendedor del mercado La Reformita, indicó que esta situación que vive Guatemala por los bloqueos les afecta a los mercados y que se unirán más para manifestar.

Pidió que “ya se calme está situación” porque a los comerciantes les afecta esta situación.

Los manifestantes resaltaron que esto representa la unidad de los mercados y “fuerza”; además, exigieron una solución para que esta crisis termine. Indicaron que también les han afectado los bloqueos, por lo que quieren una solución.

Carla Roca, vendedora de otro mercado, indicó que se unieron para “decirle al presidente -Giammattei- que seguimos en la lucha y que no van a dar un paso atrás”.

También indicaron que al Congreso le pedirán cambio de un artículo para que pueda se destituida la fiscal Consuelo Porras.

Un representante de las autoridades ancestrales de Sololá afirmó ante los locatarios que “no se han vendido” y que no depondrán medidas hasta que no renuncien los funcionarios señalados.

“Los bloqueos siguen, las manifestaciones siguen, porque no hay negociaciones, hay exigencias, que se vayan estos corruptos, esas son las exigencias del pueblo, estamos aquí presentes dando la cara para que vean que no somos corruptos como ellos, hay una desinformación que ha desatado la Fundación contra el Terrorismo, el culpable de todo es el señor Méndez Ruiz, pero no le tenemos miedo, porque ya sabemos las estrategias de él, es dividir al pueblo, pero el pueblo sigue unido”, destacó.

Dijo que le deben respeto a los manifestantes, le deben esa honra, “y por eso no negociamos con terroristas, con criminales, vamos a negociar con nuestra gente, los vamos a respaldar, no les vamos a dar la espalda, vamos a estar con ustedes hasta que estos corruptos renuncien”.

Los manifestantes se dirigen a Casa Presidencial y luego al Congreso de la República y finalmente al sede del MP en el barrio Gerona.

#PMTinforma

Calzada Aguilar Batres y 4 calle zona 11, grupo de personas se reúnen para empezar la marcha hacia avenida Bolívar.

