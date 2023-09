Magistrada Blanca Alfaro, del TSE, pide madurez política y llama a Bernardo Arévalo y Alejandro Giammattei a retomar la transición

La magistrada Blanca Alfaro, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo un llamado al presidente electo, Bernardo Arévalo, y también al actual mandatario Alejandro Giammattei, para que retome la transición y pidió madurez política en beneficio de Guatemala.

Alfaro fue abordada por periodistas en el Congreso de la República en donde se llevó a cabo la sesión solemne por los 202 años de Independencia de Guatemala y se le cuestionó por la actual coyuntura política del país.

Alfaro señaló que están convencidos que hay roles que las instituciones tienen distintos roles en una democracia y lo que se pide esa paz en el mes patrio.

Señaló que el binomio presidencial fue electo por la bendición de Dios y del pueblo pues fue favorecido con el voto ciudadano.

Alfaro comentó que le sorprendió el hecho de que se hayan suspendido las comisiones y pláticas de la transición de mando pues las nuevas autoridades tienen que conocer qué van a recibir a partir del 14 de enero de 2024.

“Nosotros, principalmente, lo que llamamos es a la reflexión , que le señor presidente electo, Bernardo Arévalo, pues pueda retomarlas, porque es compromiso muy grande con el pueblo de Guatemala”, dijo Alfaro.

Expresó que a partir del 15 de enero de 2024, los guatemaltecos van a disfrutar de esa alternancia del poder.

“Lo que esperamos es que con la madurez política, sabemos que no es fácil para él -Arévalo-, para su equipo, no es fácil tampoco para el pueblo de Guatemala, no es fácil para las autoridades, porque es de reconocerlo, tenemos una polarización muy triste y muy dolorosa para el país, pero el pueblo de Guatemala espera de él hoy esa madurez política y, sobre todo, pues esa confianza en que puedan seguir sentados en una mesa las autoridades actuales y las autoridades que en el mes de enero tomarán esa gobernanza”, expresó Alfaro.

Señaló que espera que esa transición se haga por respeto a la población, con amor y dentro del marco de legitimidad y de legalidad.

“Que podamos platicar, porque si no hay diálogo, pues la madurez política que cada día va a ser más lastimada, y aquí la población guatemalteca también, con más desconfianza, hacia la clase política”, dijo la magistrada Alfaro.

“Le toca ahora al señor presidente electo Bernardo Arévalo, retomé en esa madurez, y pues yo estoy consciente que para él y su equipo ha sido muy difícil, pero esperamos que esto vuelva a la paz, y que la clase política podamos de nuevo sentarnos a una en una mesa”, puntualizó la magistrada del TSE.

Afirmó que la comisión de modernización tiene que jugar un papel protagónico y que la clase política con la experiencia, con la madurez y con el respeto hacia sus afiliados y hacia los ciudadanos guatemaltecos, pueden encaminar en búsqueda de fortalecer y ser referente de la democracia.

Tiempo de la transición

“Me parece también que hay que analizar el tema de estos seis meses tan difíciles en que tenemos prácticamente con la primera vuelta dos presidentes, tenemos duplicidad de diputados, tenemos duplicidad de gobiernos municipales, y eso hace ya más difícil la goberanza en un país, pues, como nosotros, tenemos actualmente, ya debiese de ser como era antes… teníamos uno o dos meses nada más en la sustitución de la alternancia del poder, y creo que permitía menos polarización, menos estiras y encoges o diálogo que no favorecen, y que tampoco nos dan un referente de madurez política y de respeto hacia los ciudadanos que votaron”, señaló Alfaro.

Llamado a Giammattei

Alfaro también hizo un llamado al actual presidente, Alejandro Giammattei para que continúe con la transición y que se dé dentro de ese marco de respeto y el amor con el que él un día tomó el cargo.

“También a todos los diputados y a los gobiernos locales, que ahora el país necesita gobernantes con más respeto, que cuiden de los erarios nacionales y que cuiden la gobernanza, porque estamos viviendo momentos polarizados”, les comentó Alfaro a los periodistas.

“Los guatemaltecos somos personas capaces y estoy segura que podemos cerrar este capítulo y empezar uno nuevo para este país tan hermoso que nos vio nacer”, puntualizó Alfaro.

La custodia del voto

Alfaro fue cuestionada también sobre que algunos magistrados del TSE habían mencionado que las acciones del MP en allanamiento que hacen en el Parque de la Industria significaba una violación a la custodia del voto, y qué significaba tal situación, pero respondió que ella respeta los marcos legales.

“Lo he dicho y sostengo, el Ministerio Público tiene un rol protagónica. Lo que yo pedí fue la prudencia debida por el tiempo en el que nosotros estamos… en el 2015 hay más de 200 cajas que están en la bodega del Naranjo por procesos que también se traen de eventos electorales, en el 2012 empezó el tema del acarreo, también hay cajas que no se pueden tocar, que están resguardadas, porque hay también acciones penales, o sea, eso es parte del trabajo y ha sido, y seguirá siendo”, puntualizó.

Afirmó que lo que se debe hacer en este momento es cooperar para que esa transición se lleve en completa paz y que los guatemaltecos también vivan estas fiestas de alegría.

“Nosotros debemos de ser maduros en el tema político, en el tema de la justicia, la justicia engrandece los pueblos. El Tribunal no puede oponerse a que haya una investigación. Lo que estamos pidiendo es esa serenidad y esta prudencia que debe de estar en cada gobernante”, manifestó la magistrada.

Al volverle a cuestionar si ella creía que se había violado la custodia del voto, respondió que ojalá y ella fuera juez para poderle contestar, porque solo podría determinarlo a un juez en una sentencia firme.

Se le mencionó si entonces ella no estaba de acuerdo con la opinión de sus colegas magistrados y afirmó que respeta cada opinión, pero que solo en una sentencia se va a ver quién es culpable o inocente y cuáles fueron los elementos que coadyuvaron, pero por el momento es una investigación.

También se le preguntó si con la actual coyuntura política se corría el riesgo de que el presidente electo no asumiera el cargo, y afirmó que no había ni qué decirlo, porque es como desconfiar de la fortaleza del proceso democrático.

“En estos momentos yo, como funcionario electoral, confío en la madurez política a los actuales, gobernantes y también del binomio, porque todos tenemos que dar acciones, no es difícil. Está siendo complicado, claro, pero tenemos que tener la madurez”, refirió Alfaro.

“Se tiene que retomar -la transición-, los guatemaltecos somos, sobre todo, muy capaces, muy tolerantes, pero el presidente actual – Arévalo- ahora pasa a ser el referente de lo que somos los guatemaltecos… es un diplomático, es una persona muy educada por lo que yo he visto, no lo he tratado mucho, y me parece que con la madurez que yo he visto que ha estado actuando va a retomar un tema tan sagrado, porque es la alternancia del poder, que no fue decisión él, el pueblo fue el que decidió que así fuera, y estoy segura que así va a ser”, concluyó Alfaro.