Luego de reunión de este domingo, CSU esperará resolución de amparos para poder elegir al nuevo rector de la Usac

Además, dará seguimiento a la normativa universitaria, expuso el CSU de la Universidad de San Carlos (Usac) en un comunicado de prensa.

La sesión extraordinaria fue convocada para este domingo a las 8 horas, luego de que el pasado miércoles 27 de abril no se pudo continuar con el proceso de elección de Rector para el período 2022-2026, debido a que las instalaciones del Museo de la Usac fueran tomadas por un grupo de estudiantes encapuchados y de organizaciones civiles que señalaban fraude electoral.

En el comunicado el CSU reitera su “compromiso y respeto al estado de derecho” y pide a la los guatemaltecos no dejarse influenciar por información no oficial y señalamientos falsos, “en tanto que este órgano no conoció ni votó en lo relativo a la declaratoria de electores de cinco colegios profesionales”.

El CSU llama a la participación en los procesos democráticos respetando los derechos individuales y colectivos de los guatemaltecos. Así como al diálogo conciliatorio y a velar por la preservación del patrimonio universitario, como a no promover señalamientos “infundados” contra los miembros del consejo.