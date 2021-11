Lo que dice Salud sobre vacunación de niños de 5 a 11 años y de las dosis de Sputnik V que están a punto de vencer

Después de que el presidente Alejandro Giammattei dijo que los escolares tendrían que volver a clases presenciales el próximo año, el ministro de Salud, Francisco Coma, explicó que aún no se tiene nada concreto sobre la vacunación en niños de 5 a 11 años.

“Estamos ya en un proceso de negociación bilateral, estamos en conversaciones con la casa farmacéutica (Pfizer), pero no hemos concretado nada aún con ellos”, dijo Coma.

“Recordemos que fue un protocolo que recientemente fue aprobado y estamos también en espera de confirmaciones de otros protocolos que vienen en camino”, agregó.

Recordó que la vacuna Moderna está también por anunciar un protocolo de esquema de vacunación que ya está aprobado.

“Nuestra obligación es continuar las negociaciones con la empresa Pfizer, las cuales estamos también sosteniendo con reuniones permanentes en búsqueda de llegar a acuerdos”, expresó.

Agregó que lo ideal es que haya disposición en el mercado de esa vacuna y agregó que Salud ya hizo llegar las proyecciones de vacunación en ese rango de edad a Pfizer.

Respecto de la píldora anticovid, Coma aseguró que el país ya está considerado dentro de ocho países de Latinoamérica.

Dijo, que, sin embargo, no pueden forzar acuerdos que no están cumplidos y que hay esquemas que no se pueden dejar de dar un seguimiento específico.

Al hablar de un porcentaje de niños que deberían estar vacunados para volver a clases, el ministro dijo que no tenía un dato exacto.

“Yo calculo que idealmente deberíamos de alcanzar el mayor volumen posible; digamos que para nosotros lo ideal sería tener a todos los menores de 12 años a 17 años, o a la gran mayoría de ellos vacunados”, declaró el funcionario.

A su criterio, la vacuna no debería ser solo el factor que se tome en cuenta para volver a clases presenciales, sino las medidas que se tomen en los establecimientos para aplicar los protocolos de seguridad, así como regirse por el semáforo epidemiológico, “que será vital para tomar decisiones”.

Más negociaciones con Rusia

De acuerdo con proyecciones recientes, el lento proceso de vacunación pone en riesgo miles de dosis de vacunas que están a punto de caducar.

El ministro Coma dijo respecto de ese tema que se encuentran en negociaciones con las farmacéuticas para su reposición.

Dijo que es el caso de Rusia, con quien se platica sobre las devoluciones, de las que no se tendría que pagar nada extra.

Recordó que hasta el momento se han pagado Q614 millones a ese país por vacunas.

Coma no quiso revelar el pago que se ha hecho a AstraZeneca “debido a confidencialidad”, pero informó que actualmente se negocian con ellos 4 millones de dosis.

Respecto del pago al mecanismo Covax, dijo se ha hecho un desembolso de Q71.5 millones.

Con la vacuna Sputnik V esperan que tras su aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud exista más aceptación del fármaco, y que esperan que ese aval se tenga a finales de este año o principios del otro.

Agregó que se continúan las negociaciones también sobre las entregas de la vacuna rusa de acuerdo con el contrato firmado por los ocho millones de vacunas del que no se podría dar marcha atrás, haya o no aceptación de la población hacia la vacuna Sputnik V.