Las preguntas y respuestas sobre cómo acceder a la vacuna contra el coronavirus en Guatemala

El Gobierno de Guatemala lanzó este martes 9 de febrero el Plan Nacional de Vacunación para inmunizar a la población contra el coronavirus, enfermedad que deja en el país cinco mil 955 muertos y 163 mil 993 casos positivos en total.

En el Plan, las autoridades definieron cuatro objetivos de la vacunación: “mantener la integridad del sistema de Salud, disminuir la mortalidad y carga de la enfermedad severa, disminuir el impacto socioeconómico y proteger la continuidad de servicios básicos y disminuir la transmisión del virus SARS-CoV2 en la población en general”.

También se definen los grupos de la población que han sido priorizados para arrancar con el proceso de vacunación.

Primera fase

Personal de Salud de primera línea (que atiende a paciente de covid-19)

Segunda fase

Personas de 70 años y a los mayores de 50 que tengan problemas de salud que representen un riesgo de contraer la enfermedad

Tercera fase

Integrantes de las fuerzas de seguridad, municipalidades, universidades, Educación, Justicia y prestadores de servicios

Cuarta fase

Personas de 40 a 49 años y las de 18 a 39

Proceso

Todas las personas (mayores de edad) serán incluidas en un padrón para garantizar el acceso a la vacuna y la transparencia del proceso.

El sistema de información que utilizará Salud (enlazado al Renap) hará el registro de los ciudadanos y del proceso de vacunación como tal.

El sistema definirá las fechas, horas y puesto de vacunación para cada persona.

Los ciudadanos serán informados por medio de un mensaje de texto enviado a sus teléfonos celulares.

Las personas que no sepan leer o que no tengan teléfono celular serán contactadas por personal de las áreas de Salud o integrantes de los Cocodes para vacunarlas en sus casas.

Los jóvenes que cumplan 18 años durante el proceso de vacunación deberán tramitar su DPI para que el sistema los incluya en los grupos prioritarios.

Para identificar a los pacientes con enfermedades crónicas se utilizarán las bases de datos de los hospitales públicos y el seguro social.

El personal de Salud será vacuna en servicios del Ministerio y se hará con base a un padrón elaborado por los jefes de cada dependencia, en el que se prioriza de acuerdo a sus actividades.

“El sistema tendrá la posibilidad de registrar a todas las personas con base a los criterios de las fases -de vacunación-. Tendrá la oportunidad (…) de tener la programación de vacuna y biológico que se requiera, tanto en cantidad como en el manejo de la cadena de frio que se necesite, en ese sentido definirá cuántos equipos de vacunación debemos tener organizados y establecerá las fechas relacionadas al día y el momento de vacunación de las personas”, dijo Manolo Vicente.

Añadió que trabajarán con un sistema parecido al que se implementó en el Bono Familia, pues Salud enviará un mensaje de texto al teléfono de cada beneficiario de la vacuna con la información relacionada con la fecha, hora y lugar para acceder al medicamento.

Además, dijo que se estarán enlazados con el Registro Nacional de las Personas (Renap) para que haya certeza de que la persona que será vacuna es la que identifica el sistema, el cual generará un pasaporte digital por medio de en un código QR que permitirá imprimir la constancia en cualquier momento.

“El sistema cumple con todos los estándares de seguridad informáticos para resguardar la información que manejaremos”, dijo Vicente.

Con respecto a las personas que no sepan leer o que no tengan acceso a teléfono celular para recibir el mensaje, las autoridades dijeron que le corresponderá a las ares de Salud y los Cocodes garantizar que esa población sea vacunada.

“Es probable que suceda en personas mayores o en quienes viven lejos, pero eso se coordina con las áreas de Salud y los Cocodes para que los identifiquen y notifiquen a los trabajadores de Salud para que los vacunen en sus casas”, refirió la viceministra Lucrecia Ramirez.

Con respecto a los jóvenes que cumplan 18 años durante el proceso de vacunación, las autoridades informaron que, al estar enlazados con el sistema del Renap, de forma automática se ubica en el grupo etario que le corresponda y por ende deberán esperar su turno, aunque eso dependerá de la disponibilidad de vacunas.

Las personas que padezcan enfermedades crónicas serán priorizadas por la vulnerabilidad ante la enfermedad, pero antes de eso, las autoridades harán un cruce de información con el sistema hospitalario y el Seguro Social, pues ellos por lo general tiene en un registro de esos casos.

El personal de Salud será vacunado en hospitales y servicio de Salud del Ministerio y se hará con base a un padrón elaborado por los directores de las áreas, en el que se prioriza de acuerdo con las funciones que desempeña.

Sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca, la cual llegará a Guatemala, en personas mayores de 65 años, las autoridades aseguran que no hay ningún ensayo clínico que determine que este no haga efecto en ese grupo de la población.

“No significa que no sea efectiva en estas personas, sino que hay diferencia entre la efectividad que se tienen en la transmisibilidad del virus y la efectividad en la prevención de la mortalidad de la enfermedad, se ha visto que en estas personas hay alta efectividad respecto a los que es la prevención de la enfermedad grave y la mortalidad. No hay ninguna contraindicación de que no se puede usar en adultos mayores”, dijo la viceministra Lucrecia Ramírez.

Vacunación

Cada persona puede decidir si se vacuna o no, pues esta es voluntaria

Si decide hacerlo debe esperar la confirmación de su cita por medio del mensaje de texto y presentarse al lugar y hora indicada.

En los puestos de vacunación deberá hacer una fila para ingresar por no más de tres minutos.

Deberá llevar su DPI e identificarse en el área asignada para eso, pues las autoridades harán dos comprobaciones para estar seguros de que es la persona indicada.

Luego se debe pasar a un área en la que se informa sobre qué tipo de vacuna se suministrará y lo efectos secundarios que pudiera producir, que suelen ser alérgicos.

Posteriormente deberá firmar un documento en el que indica que estuvo o no de acuerdo con la aplicación de la vacuna.

El siguiente paso será la gestión del pasaporte o constancia de vacunación, el cual generará un código QR para que el paciente lo pueda imprimir cuando lo desee y las veces que quiera.

Después se pasa a las unidades de vacunación, cuyas unidades serán de acuerdo a la cantidad de población que haya sido asignada a ese lugar, con el objetivo de que el proceso sea rápido y seguro.

El ultimo paso luego de haber sido vacunado es pasar a un área de espera por 15 o 30 minutos para garantizar que no habrá reacciones adversas. Si las hay se activa un plan de emergencia para trasladar al paciente a un servicio de salud que no debe estar a más de 15 minutos del lugar.

Puestos de vacunación

Los puestos de vacunación serán ubicados en puntos estratégicos para garantizar el fácil acceso de la población.

En cada uno habrá unas seis unidades de vacunación para agilizar el procedimiento y cada paciente deberá permanecer entre 15 y 30 minuto en un área especial luego de haber recibido la dosis para garantizar que no tendrá reacciones secundarias.

El proceso de registro no deberá durar más de tres minutos en la fila de ingreso, para luego pasar al área de control donde se coteja que la persona sea la propietaria del DPI que porta.

Luego se les informará sobre las características de la vacuna y sobre los efectos adversos que puede tener. Posteriormente se firma un documento en el que establece que está de acuerdo en recibir la dosis y luego se elabora el pasaporte o certificado de vacunación.

Los puestos de vacunación deben tener acceso a transporte público, parqueo, acceso a ambulancias y debe estar a no más de 15 minutos de distancia de un centro de Salud en donde se pueda atender a un paciente con reacciones secundarias.

Vacuna falsa

La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que tienen información sobre la falsificación de vacunas en México, por lo que se mantienen en comunicación con sus delegados en zonas fronterizas para que hagan el llamado a la población para que no se deje sorprender, pues eso es un riesgo para la salud. Aparte señaló que la vacuna es gratuita y será distribuida por los servicios de salud.

“Henos estado informado a la población de áreas fronterizas sobre que la vacuna es gratuita y es importante que denuncien porque puede ser que no solo les vendan agua sino patógenos que les cause la muerte”, refirió Flores.