La jueza Erika Aifán renuncia del cargo y asegura que es por “presiones, amenazas y hostigamiento en su contra”

Erika Aifán, jueza de Primera Instancia del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Mayor Riesgo “D” presentó su renuncia irrevocable a ese cargo debido a “presiones, amenazas y hostigamientos” en su contra.

La renuncia fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales, la hasta entonces jueza publicó un video en el que afirma que seguirá luchando por sus ideales desde otros espacios.

Aifán ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años.

La carta de renuncia está dirigida al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el documento la jueza Aifán colocó 3 numerales con los motivos por los cuales renunció al cargo.

“1) Las presiones, amenazas y hostigamientos en mi contra, me hacen imposible continuar desempeñando este cargo sin poner en riesgo inminente mi vida, libertad e integridad, así como las de mi familia, situaciones que se han agravado en los dos últimos meses por tener a mi cargo entre otros, el único proceso penal en la historia del país en el que se realiza una investigación en contra de funcionarios de los tres poderes del Estado, y se han sumado múltiples violaciones al debido proceso que me obstaculizan el acceso a la justicia y el derecho de defensa”. Se lee en la carta.

“2) He sido víctima de múltiples amenazas, vigilancias y seguimientos con vehículos sin placas de identificación, espionaje, filtración de información y sustracción de documentos de mi despacho”, agrega el documento.

“3) He sido criminalizada injustificadamente con más de 100 procesos penales, cerca de 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial, aproximadamente 30 Antejuicios y otras denuncias ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman campañas mediáticas de desprestigio y odio hacia mi persona, mi cargo como jueza y a mi condición de mujer, buscando con ello obstaculizar mi trabajo, el que he realizado con independencia judicial en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida”, menciona la carta.

La jueza Aifán, también menciona en el documento, que por esos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me otorgó medidas cautelares en 2019, pero que el hostigamiento continúa, “como son las acciones más recientes provenientes del Ministerio Público que atentan contra la independencia de la judicatura”, se lee.

“A pesar de verme en la necesidad de no poder continuar mi carrera como jueza, vocación a la que he dedicado mi vida, me siento satisfecha de haber desempeñado una labor por más de 19 años, habiendo sido evaluada con calificaciones sobresalientes, de haber tenido el honor de ser reconocida a nivel nacional e internacional, incluyendo el premio Mujer Destacada del Organismo Judicial, así como el prestigiado reconocimiento “Mujer de Coraje 2021” que otorga el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y el premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos”.

#AHORA | Erika Aifán renunció al cargo de jueza de Mayor Riesgo "D" en el que conocía casos de corrupción. Aifán argumenta que su dimisión es por "presiones y amenazas" en su contra. pic.twitter.com/uLGawXS38v — Edwin Pitán (@Epitan_PL) March 21, 2022

Sale al exilio

Según el medio digital El Faro, de El Salvador, Aifán salió al exilio la noche del pasado miércoles 9 de marzo sin avisar a su equipo de guardaespaldas.

Aifán cruzó por tierra la frontera con El Salvador para después volar a Costa Rica y de allí a Estados Unidos.