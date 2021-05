La Corte Suprema de Justicia rechaza renovación de mandato como juez a Mynor Moto

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron no renovar el mandato a Mynor Moto como juez de juez y no puede continuar en el Organismo Judicial. Esta resolución es distinta a la separación del cargo que aún el Consejo de la Carrera Judicial no finaliza.

La Dirección de Comunicación del Organismo Judicial explicó: “Es oportuno hacer mención que el Órgano rector para lo concerniente a Jueces y Magistrados es el Consejo de la Carrera Judicial, quien a su vez hace las peticiones que estime pertinentes a la Corte Suprema de Justicia”.