Irá a juicio el piloto del bus que causó la muerte de tres integrantes de una famila en un accidente múltiple en Xela

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango decidió este jueves 31 marzo enviar a juicio a José Orlando Jeremías Valdez Pacheco, piloto de un bus de Transportes Esmeralda que el pasado 13 de enero ocasionó un accidente de tránsito en el Periférico de Xela, en el cual murieron un hombre de 27 años y dos de sus hijas.

En la resolución del juez se menciona que Valdez Pacheco, de 20 años será procesado por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de conductores por la muerte de Daniel Puac, de 27 años, y sus hijas Ashly y Martha Puac Xop, de 7 y 5 años, respectivamente.

Ahora el caso será llevado por uno de los dos Tribunales de Sentencia que hay en Xela.

Según los registros oficiales, el acusado portaba una licencia tipo C, que no corresponde al tipo de transporte que conducía. Además, no portaba tarjeta de circulación del autobús.

El percance ocurrió el pasado 12 de enero en el un sector del Periférico, zona 7 de Xela.

Daniel Puac y su familia habían salido de su natal San Cristóbal Totonicapán para pagar un recibo de energía eléctrica y dar un paseo, pero a eso de las 11 horas, cuando ingresaba a Xela por la 9 calle de la zona 7 el bus de Transportes Esmeralda, conducido por Valdez, los chocó a ellos y a otros vehículos.

Puac y sus dos hijas murieron en el accidente y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas la esposa y madre de las víctimas, Glendy Xop.

José Orlando Jeremías Valdez Pacheco, había sido ligado a proceso el pasado 15 de enero por ambos delitos.

Exigen justicia

Al finalizar la diligencia judicial de este jueves 31 de marzo, un hermano de Puac, dijo que lo que busca la familia es justicia.

Dijo que no tienen deseo de hacerle daño a nadie, pero que su familia está sufriendo mucho por la pérdida que tuvieron.

Glendy Xoc, esposa y madre de las víctimas, expresó que están pasando por un momento muy difícil, y que la familia en lugar de estar en la audiencia debía estar celebrando el cumpleaños de la mayor de las niñas fallecidas.

Señaló que solo buscan justicia y no se alegra por la resolución, pues todas las familias están sufriendo.

“Yo me pongo en los zapatos de la mamá de él -el piloto del bus- y sé que está sufriendo, pero al menos ella lo puede ver, pero yo tengo que ir al cementerio, a donde hoy fui a dejarle flores a mi bebé”, dijo entre lágrimas Xoc.