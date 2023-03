Incendio en Ciudad Juárez: video revela cómo fueron los segundos previos a la muerte de migrantes

Al menos 39 personas fallecidas y 29 heridas dejó un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

El suceso ha causado consternación y distintas reacciones; además, horas después surgió un video de cómo ocurrió la tragedia.

El incendio se registró la noche del lunes 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de la referida ciudad en el Estado de Chihuahua.

En las redes sociales circuló la noticia y con el pasar de las horas se informó que entre las víctimas hay personas de varias nacionalidades, entre ellos guatemaltecos.

La Cancillería guatemalteca informó que entre los fallecidos hay 28 migrantes guatemaltecos.

Mario Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en conferencia de prensa indicó que los 28 connacionales fallecidos son hombres y, hasta ahora no hay mujeres, ni menores identificados entre las víctimas.

Mientras que AFP informó que la Fiscalía General de México, citando al INM, reportó que entre “los migrantes identificados” también hay 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano.

En redes sociales fue compartido un video de 32 segundos que muestra cómo los migrantes supuestamente fueron encerrados.

Cámaras de vigilancia de la estación migratoria revelaron el momento en que supuestamente los migrantes les prendieron fuego a unas colchonetas.

En las imágenes se ve cuando el fuego se propagó rápidamente y dos guardias no hicieron nada por auxiliar a las víctimas.

El humo era tan intenso, que en cuestión de segundos la cámara ya no captó lo que sucedía.

En la conferencia de prensa en Guatemala, al canciller Búcaro se le preguntó si los migrantes estaban bajo llave y el funcionario respondió que hasta que no tengan un pronunciamiento de la investigación “es muy imprudente poder dar un señalamiento, será México el que nos informe a través de las fiscalías cuál será la investigación”.

Agregó: “Lo que sí podemos decir es que ellos -los migrantes- se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración y tendremos todos los elementos y la cooperación del gobierno mexicano”.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria.

“Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, agregó, al confirmar el número de muertes.

