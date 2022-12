Imágenes: Bomberos denuncian con un video cómo un conductor obstruyó el paso de ambulancia durante una emergencia

Los Bomberos Voluntarios denunciaron en un tuit la mala actitud de un conductor que les obstruyó el paso durante una emergencia en una zona capitalina.

“Cubríamos una emergencia médica y quien manejaba este vehículo se puso frente a la ambulancia y hacía giros bruscos para no dejarnos pasar”, dijo el oficial William González en su cuenta de Twitter.

“No sabemos qué lo motivó, pero le pedimos abstenerse a esas acciones”, agregó.

En el video publicado por el socorrista se observan las maniobras del conductor, que le impide avanzar a la unidad de los socorristas.

De acuerdo con Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, obstruirle el paso a una unidad de emergencia puede ser multado con hasta Q25 mil.

Según la ley, “se impondrá esta multa a quienes no atiendan los requerimientos de los vehículos de emergencia”, aunque se agrega que este tipo de vehículos tendrán derecho preferencial de vía únicamente cuando se encuentren en el desempeño de labores de emergencia, lo cual deberán indicar con señales visuales y auditivas”.

Aunque en la grabación no se logra apreciar la sirena abierta de la unidad, sí se observan las luces de emergencia.

De acuerdo con Montejo, los casos de obstrucción podrían llegar hasta instancias como el Ministerio Público si hay afectados por la “actitud irresponsable” de los conductores, por ejemplo la persona o personas que los socorristas se disponían a ayudar.

