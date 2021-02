Huehuetenango: Aseguran vertedero por 18 meses

La Municipalidad de Huehuetenango se ahorró Q800 mil en la construcción de la nueva celda en el vertedero ubicado en la aldea El Orégano, donde se asegura que habrá espacio para almacenar los desechos sólidos durante los próximos 18 meses.

El alcalde Gustavo Cano informó que esta obra es priorizada en el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) y por primera vez se construye con maquinaria de la comuna, pues no se contrató una empresa como ha ocurrido en años anteriores.

La obra mide 36 metros de ancho, 60 de largo y 6 de profundidad. Se estima que 15 mil metros cúbicos de tierra serán movidos durante las 600 horas de maquinaria que se emplearán. Hasta ahora el avance físico supera el 45 por ciento.

Esta celda permitirá el almacenamiento, clasificación y disposición final de la basura, mientras en el área trabajadores municipales fumigan para evitar plagas.

“Estamos satisfechos porque esta es una alternativa que nos da tranquilidad por año y medio, mientras nosotros seguimos en la búsqueda de soluciones ambientales” dijo.

El edil señala que la comuna realiza distintas obras, como compensadores sociales, en el sector donde se depositan la basura, lo cual permite que en la ciudad los huehuetecos no tengan dificultades.

Según el funcionario, este vertedero cuenta con los estudios de impacto ambiental, las licencias sanitarias y cumple con las normas ambientales, pues a diferencia de otros se hace tratamiento de la basura, que, después de ser clasificada, es enterrada. En lo profundo de la celda se coloca una capa especial y un drenaje para los lixiviados y evitar así la filtración a los mantos acuíferos.

Cano detalla que hay algunas deficiencias porque están conscientes de que no es una obra 100 por ciento ambientalmente amigable; sin embargo, dijo que con frecuencia reciben visitas de especialistas que en dictámenes emiten recomendaciones para mejorar.

No hay tratamiento

El director regional de la Fundación para la Conservación y el Ecodesarrollo (Fundaeco), dijo que se debe reconocer que la sociedad es consumista y genera desechos “en exageración”, y el tren de aseo que se paga no finaliza solo con entregar la bolsa al camión, por el contrario, el camino es aún complejo.

Agrega que en los depósitos no hay un tratamiento, lo que provoca problemas ambientales como la misma contaminación, malos olores, aves de rapiña, plagas y en verano por la acumulación de metano se incendian, lo que a su vez emana grandes cantidades de dióxido de carbono.

“En mi opinión en Huehuetenango no hay un buen manejo de los desechos sólidos, no hay clasificación en los hogares para que tenga buen manejo en el botadero lo cual no se hace” afirma.

El experto señala que es necesario que se fortalezca la educación ambiental en las escuelas y en los hogares, que las municipalidades inviertan en programas de clasificación en las viviendas para facilitar el transporte, manejo y disposición final en el vertedero.

“No hay normas, no hay reglas, no hay políticas claras que orienten a un buen manejo y disposición de estos desechos y pasa lo que vemos actualmente solo son botaderos sin manejo ni clasificación” lamenta el activista ambiental.