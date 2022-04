Hospital Roosevelt se declara en alerta por Semana Santa en Guatemala y hacen recomendaciones para evitar accidentes

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y el descanso del que muchas personas gozan desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección es aprovechado para ir de viaje y es por eso que las autoridades del Hospital Roosevelt dieron recomendaciones a la población para evitar cualquier tipo de accidente durante ese tiempo.

Marco Antonio Barrientos, director del Hospital Roosevelt, y otros médicos, ofrecieron una conferencia de prensa este miércoles 6 de abril en la que tocaron varios aspectos relacionados con el descanso de Semana Santa, que empieza en ocho días, y dieron recomendaciones a la población para evitar accidentes e incidentes durante este tiempo, según información de “La Red”.

Barrientos mencionó que las personas deben evitar ir en vehículos sobrecargados y no conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas.

“Algo muy importante es si va a salir de la ciudad capital revise su vehículo, deben chequearlo, vean cómo están sus llantas, vea cómo está su aceite para evitar quedar varado en la carretera y exponerse a riesgos”, dijo Barrientos.

También expresó que las personas, sobre todo adultos mayores y menores de edad, deben mantenerse bien hidratados.

En la playa

Barrientos señaló que en la playa y otros sitios similares las personas deben usar protector solar para evitar quemaduras y lesiones que pudieran ser muy molestas.

Covid-19

También pidió a la población que evite las aglomeraciones y puso como ejemplo la situación que se vive en Shanghái, una de las ciudades más importantes en China en donde está cerrado en 50% del territorio por los brotes de covid-19 que hay.

“Eso -la pandemia- no ha pasado, no ha no ha desaparecido y entonces por favor no nos descuidemos, dentro de la medida evitemos salir, siempre lo hemos dicho, vendrán mejores tiempos y no nos descuidemos por favor”, dijo Barrientos.

Barrientos aseveró que en las últimas tres semanas han visto cierto descenso en el número de pacientes con covid-19 y que este 6 de abril en el área de adultos coronavirus amanecieron 6 pacientes, en la Pediatría 5 y en el área de ginecobstetricia tres.

“Ha disminuido –el covid-19- pero esto no quiere decir que ya pasó, recuérdense que ustedes vieron imágenes de las playas el fin de semana y diciendo, padre Santo, si esto fue un fin de semana previo a la Semana Santa, la aglomeración va a ser grande y no solo en las playas sino en los diversos balnearios y alrededor de los cortejos procesionales”, citó Barrientos.

Accidentes de tránsito

Señaló que una de las mayores complicaciones en el Hospital Roosevelt es la cantidad de pacientes accidentados que acuden al centro asistencial, en especial motoristas que llegan con fracturas expuestas, traumas craneoencefálicos y otras lesiones graves.

Afirmó que los accidentes siguen en aumento y que en relación a la atención que dieron de este tipo de incidentes en el 2021, esta cifra ha aumentado más del 100%, lo cual es “realmente alarmante”.

Además, Hugo Alvarado, jefe de Emergencia, se refirió a los accidentes colectivos que se han dado en los últimos días y por eso le pide a los pilotos no manejar bajo efectos de licor.

“Hemos tenido por lo menos tres –accidentes- colectivos en menos de una semana. Colectivos quiere decir que han sido accidentes de gran cantidad de personas que se deben atender todas en un mismo momento, entonces le pedimos a la población que ahorita que son temporadas festivas, eviten sobrecargar vehículos, que eviten manejar bajo efectos de alcohol, evitemos las aglomeraciones recuerde que el Covid-19 aún está presente en la población y hay una hay un alto porcentaje que aún no cuentan ni siquiera con la primera dosis de vacuna”, comentó Alvarado.

Abastecimiento

En cuanto a cómo está preparado el hospital para las emergencias de la época, Barrientos señaló que en los últimos años han vivido en constante alarma, porque ha habido muchos eventos que los han puesto a correr y les ha enseñado que deben estar preparados los 365 días del año como que si fuese a pasar lo peor.

“Nunca sabemos que algún desastre natural o algún accidente colectivo… nosotros tenemos que estar preparados y por eso las emergencias están listas y todo preparado para atender todo el año”, refirió Barrientos.

Por aparte, Ricardo Méndez, médico de la Pediatría, reiteró las mimas recomendaciones, pero destacó que la mayoría de los niños que han atendido en los últimos días, han tenido infecciones y diarreas secundarias por el consumo de agua contaminada. Añadió que ha habido casos de fiebre tifoidea.

También hizo un llamado a las personas que visitan piscinas para que apliquen normas de cuidado, pues los niños pueden desarrollar infecciones en los pies, oídos y en la piel.

Además, recomiendan no exponer a los niños a las altas temperaturas, pues pueden sufrir un golpe de calor, lo que puede ser complicado sino se da atención médica de manera urgente.

Movilizaciones masivas

El Gobierno de Guatemala espera la movilización de más de 2.6 millones de turistas locales y extranjeros para la Semana Santa, según un plan anunciado este miércoles para la prevención y la seguridad en el que estarán involucrados más de 90 mil funcionarios.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Óscar Cossío, explicó en rueda de prensa que el próximo 8 de abril se activará el plan en el país, denominado Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa 2022 (Sinaprese).

Con el plan, las diferentes instituciones públicas y de socorro estarán en alerta en 15 campamentos y 11 puestos de control que se instalarán desde el 8 hasta el 18 de abril en lugares estratégicos del territorio guatemalteco, sobre todo en destinos turísticos.

Cossío aseguró que serán más de 90 mil personas las que prestarán atención para la Semana Mayor, entre ellas seguridad para los turistas, atención médica y hospitalaria, entre otros.

En ese sentido, el viceministro de Salud, Jorge Meneses, explicó que los 47 hospitales que tiene Guatemala estarán en alerta naranja durante la Semana Santa, además de otros 4 para atender a pacientes que presenten síntomas de la covid-19 porque “la pandemia no ha terminado”.

Por su parte, el viceministro de la Defensa, Marvin Ochoa, dijo que el Ejército apoyará con dos mil 500 soldados en los campamentos y puestos de control, además de dos guardacostas, uno en la costa al océano Atlántico y otro en las costas del Pacífico, para atender cualquier emergencia durante el asueto.

Con información de EFE