Hermano de cantante Flaminia Villagrán le pide que no regrese con su presunto agresor, el exabogado de Marco Pablo Pappa

En un emotivo mensaje publicado en las redes sociales, Rodrigo Villagrán, hermano de la cantante Flaminia Villagrán, le pide que no regrese con su agresor, el exabogado del futbolista Marco Pablo Pappa, Juan Pablo Gutiérrez Paz, preso por violencia contra la mujer.

En la publicación, Villagrán asegura que Gutiérrez ha golpeado a su hermana y a sus hijos en varias ocasiones, incluso la ha enviado al hospital; además, asegura que este en una ocasión baleó una clínica en la que trabaja.

“Recientemente, nos hemos enterado, que al igual que en la ocasión anterior, se está repitiendo la historia. Él la está convenciendo para que regrese. Lo que realmente nos preocupa, es que ella vaya a acceder, porque eventualmente la va a matar! Puede ser que no sea este año, pero de la vez anterior que la apuñaló a ahora que la golpeó ¡han pasado solo dos años! Y eso que le prometió que iba a cambiar”, dice una parte del texto.

Por lo anterior, le hace un llamado a los seguidores de Flaminia que le aconsejen a que no regrese con Gutiérrez. “quisiera pedirles su ayuda para que le escriban o le digan a Flaminia que YA NO REGRESE CON JUAN PABLO! Y que por favor COMPARTAN este mensaje para que otros también lo hagan y para que también SE HAGA JUSTICIA!! Si muchos le hablan o le escriben, tengo la esperanza que tal vez no regrese”.

El 18 de junio último, Gutiérrez fue capturado durante un operativo efectuado en la zona 14 capitalina, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público.

Gutiérrez Paz fue, durante un tiempo, abogado defensor del futbolista Marco Pablo Pappa Ponce, quien guarda prisión por un caso de violencia contra la mujer.

Según la información del MP, Gutiérrez Paz, de 35 años, es sindicado de los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado y fue detenido en un operativo en la zona 14 de la ciudad de Guatemala.

La orden de captura fue autorizada el 17 de junio de 2021 por el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia –IXKEM MAIMI-.

Horas después, Gutiérrez fue ligado a proceso penal por violencia contra la mujer y fue enviado a prisión preventiva.