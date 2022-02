“Hay 5 millones de guatemaltecos que se resisten a ser vacunados”: Giammattei dice que estas personas son una amenaza

Alejandro Giammattei participó este viernes 25 de febrero en la inauguración del Instituto Tecnológico de El Jícaro, El Progreso, y al finalizar la actividad se refirió a la vacunación en Guatemala y dijo que en el país hay 5 millones de personas que se resisten a inmunizarse contra el covid-19.

Al finalizar el evento, el mandatario dijo que le hicieron un pedio a los alcaldes para que hablen con los Consejos Municipales de Desarrollo y Consejos Comunitarios de Desarrollo y ayuden a trasladar a las personas la importancia de vacunarse.

Dijo que con la vacuna se puede sobrevivir a la enfermedad y que con la inmunización se puede aspirar a tratar de regresar lo antes posible a una apertura total.

“Hay 5 millones de guatemaltecos que se resisten a querer ser vacunados y esos 5 millones de guatemaltecos son una amenaza para los que sí estamos vacunados, que nos está dando y nos está repitiendo –el covid-19 ”, explicó el mandatario a reporteros.

Hizo un llamado a la conciencia de las personas para que se vacunen.

“Me pongo la vacuna, al mes siguiente me puedo poner la segunda dosis y 3 meses después me puedo poner el refuerzo y me garantiza, hasta el día de hoy, por lo menos un año de inmunidad, según los estudios, y debemos aprovecharlo”, comentó Giammattei.

Vacunas por vencer

El presidente también dijo que hay vacunas y vacunadores, pero lo que nos hace falta son brazos en donde colocarlas.

“Ya no tardan en decir que se nos vencieron vacunas, sí se van a vencer, porque tenemos vacunas para todos, pero si hay 5 millones de gentes que no quieren ¿qué hacemos?”, expresó el presidente Giammattei.

También reconoció que hay vacunas para todos y suficientes vacunas para el tercer refuerzo y si es necesario y se demostrara, hay también para un cuarto refuerzo.

Las declaraciones del presidente Giammattei sobre los 5 millones de guatemaltecos que no se quieren vacunar empieza en el minuto 27.13 del siguiente video.