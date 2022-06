Gobierno confirma que el presidente Alejandro Giammattei no asistirá a la Cumbre de Las Américas y en su lugar irá el canciller Mario Búcaro

Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, confirmó este lunes 6 de junio que el presidente Alejandro Giammattei o asistirá a la IX Cumbre de Las Américas que comienza este día y concluirá el próximo 10 de junio en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

“El Gobierno de Guatemala, en seguimiento a la invitación recibida por el presidente de los Estados Unidos de América Joe Biden, directamente dirigida al presidente Giammattei para dicha reunión de carácter diplomático y multilateral ha delegado, conforme la ley, su participación como representante diplomático del Estado al señor canciller Mario Búcaro”, dijo el secretario López Oliva.

Añadió que a dicha cumbre asistirá también una delegación integrada por el ministro de Economía -Janio Rosales- y otros funcionarios de la Cancillería.

“Los mandatarios de distintos países toman en cuenta sus necesidades internas y las agendas que tengan definidas… con base a esto definen su participación o no en los eventos en los cuales han sido invitados y este es el caso de Guatemala”, dijo López Oliva.

“El señor Alejandro Giammattei no asistirá a la cumbre por temas exclusivamente de agenda”, afirmó López.

Al ser consultado sobre la agenda que le impedía al mandatario ir a la Cumbre de Las Américas, López comentó que Giammattei continuará con sus visitas en el interior del país y citó como ejemplo un viaje a Petén y a Jutiapa para la entrega del Programa del adulto mayor.

También se refirió a una actividad a Quiché y que unido a los otros hacen imposible tener esta presencia afuera del país.

No iba a participar

El presidente Giammattei ya había anunciado el martes 17 de mayo que no asistiría a la Cumbre de las Américas.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, había criticado la designación de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de “agentes corruptos”.

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. “No me van a invitar a la cumbre. De todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir”, sostuvo el gobernante ese día.

El 23 de mayo la Presidencia de Guatemala publicó que el presidente Joe Biden sí tomó en cuenta al mandatario guatemalteco, pero fue hasta este 6 de junio que se informó que Giammattei no asistiría a la cita.

Amlo tampoco irá a la Cumbre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo) confirmó este lunes que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas.

“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre, porque no se invita a todos los países de América”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

La Cumbre

Esta es la primera vez que Estados Unidos acoge el encuentro desde 1994, año en que se realizó por primera vez tras la convocatoria hecha por el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton.

Este es un encuentro que realizan de manera periódica los líderes políticos del continente para debatir y definir acciones frente a problemas y desafíos compartidos por la región y avanzar en la integración.

Como explica el Departamento de Estado de Estados Unidos, “La Cumbre de las Américas reúne a los líderes de los países de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. La Cumbre, y sus foros de partes interesadas, promueven la cooperación hacia un crecimiento económico y una prosperidad inclusivos en toda la región, basados en nuestro respeto común por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa”.