Gobernación niega incremento de hechos de violencia y dice que tanques de pensamiento no utilizan datos de forma correcta

Prensa Libre publicó este lunes 6 de junio que por primera vez en 20 años la Policía Nacional Civil (PNC) dejó de proporcionar estadísticas de violencia homicida desagregada a nivel municipal.

La publicación detalla que en las últimas semanas al menos dos tanques de pensamiento y una unidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que monitorea el estado de la seguridad en el país fueron informados por la policía de que ya no recibirán todos estos datos estadísticos por dos razones. En algunas resoluciones, la PNC dijo que era información “confidencial” y en otras que dichas cifras no obran en archivos.

Las organizaciones son Diálogos y el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien), dedicadas a analizar el fenómeno de la violencia a la que se le negó parcialmente la información.

La primera entidad afirmó que lleva 20 años pidiendo mensualmente las cifras de homicidios y lesionados a nivel municipal, así como el tipo de arma utilizada en el crimen. En mayo, la policía se negó por primera vez a entregarle estos datos correspondientes a abril aduciendo que era confidencial.

Cien dijo que la policía no les proporcionó estadísticas de homicidios y extorsiones por municipio. Tampoco cantidad de personas detenidas por orden de juez y detenidas en flagrancia.

Por qué ocultan información

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, atendió este lunes una entrevista en Emisoras Unidas en donde se le cuestionó por la nota publicada por Prensa Libre sobre que el Gobierno restringía acceso a estadísticas de homicidios y otros delitos, y le preguntaron de dónde venía la orden.

El ministro dijo que el tema no era así, y que lo que en realidad estaban haciendo era revisar todos los convenios que existen para compartir esa información que “poco a poco se fue compartiendo información procesada que corresponde en su manejo al estado guatemalteco”.

Señaló que están revisando ese tema y que iban a abrir los canales de comunicación y de información mientras el Ministerio de Gobernación, la Policía y demás direcciones tienen que ver con con que manejan información están en un proceso junto al Ministerio Público e Instituto Nacional de Ciencias Forenses se trabaja en una mesa técnica para establecer un convenio y que la información sea una plataforma que todo mundo tenga acceso.

Comentó que la información procesada que se ha estado dando no ha sido utilizada de una manera adecuada.

Al ser consultado sobre quién o quiénes son los que no le han dado buen uso a los datos que se les proporcionan, el ministro dijo que diferentes entes y que ellos – Gobernación- tenían información que efectivamente las organizaciones dan la información correcta, pero en contexto de tiempo diferente para crear una sensación de escalada –de hechos homicidas- lo que asegura que no es cierto.

“Nosotros hacemos cotejo con las diferentes publicaciones, diferente información que se genera y no precisamente coincide con la nuestra; que sí tienen datos reales es cierto, nosotros no vamos a esconder que hay semanas con alta criminalidad, yo no puedo esconder, ni nadie de los funcionarios de Gobernación, que hay una criminalidad preocupante y el país, definitivamente no es cierto, la información se estará dando”, afirmó el ministro.

Agregó que algunas instituciones y personas han puesto algunos recursos relacionados al tema y que si se declaran con lugar, se va a volver a abrir un canal de comunicación que necesiten entre tanto la mesa técnica termina el instrumento en conjunto con el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Registro Nacional de las Personas, el MP y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para trasladar una información y que exista una plataforma para que todos los guatemaltecos en general, sin dirigirlo a ninguna institución en particular, tengan la información oficial real.

Se le cuestionó al funcionario sobre que no era legal negar información y que eso iba en contra del artículo 35 de la Constitución Política de la República -sobre la libertad de emisión del pensamiento- y el ministro Barrientos afirmó nuevamente que van a abrir los canales de comunicación pues no quieren ninguna controversia.

“No estamos ocultando nada… vamos a hacer, si h ay necesidad, incluso más abiertos eso sí identificado plenamente que los datos provienen del Ministerio de Gobernación o de la Policía Nacional Civil. No tenemos ningún inconveniente realmente en limitar ningún derecho constitucional en absoluto”.

Postura del Ejecutivo

En torno a este tema de que se está negando información a de hechos como homicidios y otros delitos contra la vida, el secretario de Comunicación Social del Gobierno, Kevin López Oliva, comentó en una rueda de prensa que estaría sosteniendo una conversación con las autoridades del Ministerio de Gobernación para poder ver qué qué fue lo que sucedió y evaluar los mecanismos y acciones correspondientes.

Afirmó que este Gobierno ha sido transparente y que siempre han respondido todas las preguntas, todas las inquietudes a través de los distintos mecanismos, no solo porque es una obligación legal, sino que es una prioridad del Gobierno

También comentó que existe la cláusula de que por temas de seguridad nacional o por asuntos diplomáticos a veces se ven limitados a la hora de de responder algunos temas específicos que la Constitución así los así los manda y otras leyes del país.