Giammattei habla de “la lista del zopilote” en la que incluiría a “enemigos de Guatemala” y se refiere a elección del fiscal general

El presidente Alejandro Giammattei participó este miércoles 11 de mayo en la presentación de Escenarios Presupuestarios 2023 en la que estuvo acompañado de varios alcaldes, de quienes recibió reconocimientos, entre estos la Orden Manuel Colom Argueta que le entregó la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Luego de recibir los reconocimientos, el mandatario se refirió a varios temas, entre estos a la próxima elección de fiscal general del Ministerio Público (MP).

“Se vienen momentos difíciles para el país. Alguien me decía, vaya que le ha tocado: pandemia, Eta, Iota, Amanda, Cristóbal, erupciones, chairos y no se cuántos desastres más”, manifestó.

Cuando se refirió a la elección del próximo fiscal general del MP, Giammattei indicó: “Me han llamado, me han amenazado, me han dicho que me van a quitar, que me van a hacer. Yo lo único que he podido contestar, como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, en una visita que me hizo, le dije: embajador, ustedes no han entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país”.

“Vamos a tomar las decisiones en los próximos días”, indicó al referirse a la designación del próximo jefe del MP.

Luego pidió a los alcaldes que “por favor oren mucho para que Dios derrame sus bendiciones sobre el país” y que haga entender que el “único camino que hay para hacer el desarrollo” de Guatemala es que no solo haya fortalecimiento de las municipalidades, sino un fortalecimiento del sistema de justicia.

Lista del zopilote

Luego de los aplausos de los alcaldes, el presidente manifestó: “El día de mañana cualquiera de nosotros puede ser acusado por la lengua de alguien y con la lengua de alguien pueden acabar con su vida en la prisión, sin pruebas; por ponerlo a una lista, yo también voy a hacer la lista del zopilote y vamos a principiar a poner a aquellos enemigos de Guatemala en la lista del zopilote, porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”.

Estados Unidos ha incluido a diputados, jueces, magistrados y otros funcionarios señalados de favorecer la impunidad en la Lista Engel. En septiembre de 2021, el departamento de Estado de EE. UU. incluyó en ese listado a Consuelo Porras.

Giammattei también habló de que los guatemaltecos tengan igualdad ante la ley y que esta no sea “ideologizada”. En voz alta expresó: “Que aquellos que ahora se dicen paladines contra la corrupción y paladines de la justicia, fueron los más corruptos de este país”.

Afirmó: “A mí me acusaron de un hecho ilícito, me tuvieron preso, yo di la cara, me defendí y demostré mi inocencia, pero aquí esos grandes paladines de la justicia salieron huyendo cuando les salieron las órdenes de captura y en otro país los consideran héroes cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran parte, y están las pruebas y las evidencias y ahí están los juicios y no es revancha, es justicia”.

Luego advirtió que vienen momentos difíciles y económicos también, por lo que la semana entrante presentarán el plan de contingencia por los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania en Guatemala “que ya los estamos viviendo”.