Giammattei en la ONU: presidente habla sobre migración, narcotráfico, cambio climático y el fin de la guerra

Narcotráfico, migración irregular, cambio climático, respeto a la soberanía, conflicto con Belice, el fin de la guerra en Ucrania y reformas a la ONU, fueron los temas centrales del discurso del presidente Alejandro Giammattei, durante la gran cita diplomática anual que se celebrar presencialmente por primera vez en dos años perturbados por la pandemia de covid-19.

Durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Giammattei insistió este martes 20 de septiembre en que es el momento de reformar las bases de ese organismo y, principalmente hacer “cambios profundos en el Consejo de Seguridad” para asegurarle al mundo “el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la libre determinación de los pueblos, pero sobre todo que nos garantice la paz”.

El mandatario también dijo que durante la pandemia del covid-19, su gobierno ha enfrentado retos y que han “trabajado para sobreponernos a sus efectos y de las consecuencias de otros eventos mundiales”.

Recordó que naciones como Guatemala debieron lidiar con la falta de vacunas, lo cual constituyó en le muerte de miles de personas.

“Muchos países enfrentamos serios problemas al carecer de un acceso equitativo al mercado mundial de las vacunas. Decenas de miles de vidas pudieron haberse salvado; sin embargo, en muchos casos el acaparamiento (de vacunas) fue una realidad”, dijo el mandatario.

Agregó que, “también nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático, que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos, según las cifras de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), estos han superado los daños de mi país desde 1998 por más de US$6 mil millones”.

“Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado”, continuó el mandatario.

Agregó que con miras a cumplir los compromisos en materia de mitigación del cambio climático “impulsamos la formulación de una política nacional de descarbonización y estamos impulsando importantes estrategias que en el mediano plazo permitirán reducir el impacto de las emisiones provenientes de vehículos que utilizan combustible fósil”.

Giammattei también enfatizó que la inseguridad alimentaria es un tema que impacta en las sociedades ante la mirada de los grandes países. “Ahora se suma la creciente crisis de inseguridad alimentaria y nutricional que nos deja más hambruna y más vidas que lamentar ante la indolencia de los países que tienen más, frente a los países que tienen poco o que tienen nada”.

Migración

De acuerdo con Giammattei, la migración irregular “es un fenómeno multicausal”, pues, asegura que “las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios”; además, señala que el factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas que obligan a las personas a dejar su país.

Aseguró que su gobierno impulsa un paquete de leyes que estimulan la inversión y la generación de empleo “para la atención de las necesidades básicas de la población”.

“El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un tema de seguridad nacional y transnacional en Guatemala”, refirió el mandatario.

Con respecto al narcotráfico, Giammattei señaló que es necesario que los países “más consumidores” de drogas y donde más se lava dinero producto de esa actividad, se sumen al esfuerzo de contrarrestar ese flagelo.

“Continuamos con la lucha frontal contra el narcotráfico y hago un llamado los países consumidores, quienes a su vez son los que más lavan el dinero. Mientras no se debiliten las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a este crimen producto del consumo de drogas, seguirá siendo una amenaza al futuro de los países”, dijo Giammattei.

Soberanía

El mandatario guatemalteco también dijo que la soberanía de los países no puede ser violada por ninguna nación y le exige a la ONU tomar acciones para garantizar que eso no ocurra.

“La soberanía de los estados es fundamental en las relaciones bilaterales y multilaterales, no importa lo grande o pequeños que sean los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso, y recordemos que ningún país, organización o entidad multilateral pueden y deben intervenir en los asuntos internos de otros países, pero no, no siempre es así”, continuó el mandatario.

“A nivel global se nos presentan nuevas crisis y muchas de ellas lamentablemente son causadas por la misma voluntad humana, por un irrespeto a la soberanía de los estados, esta organización (ONU) debe ser más activa en preservar la posibilidad de una tercera confrontación de grandes proporciones”, continuó Giammattei.

“Estamos ante niveles preocupantes de odios añejos, evidente rechazo discriminatorio a nacionalidades, a migrantes, a refugiados y a otros hechos como nunca habíamos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, continuó.

Además, dijo que “una vez más somos testigos de escenarios del uso de la fuerza y la violencia de un estado en contra de otro, confrontaciones ideológicas, nacionalistas, imposición de visiones autoritarias con evidente rechazo a la democracia como sistema, violaciones masivas a los derechos humanos. En este sentido, Guatemala insiste en el tema y se suma al clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel. No podemos permitir que continúe el conflicto en Ucrania, yo fui a Ucrania y me consta que ese conflicto debe para ya”.

También dijo que es urgente reformar las bases de la ONU, pero principalmente su Consejo de Seguridad, para garantizar la paz en las naciones.

“No se pues postergar el proyecto de cambio. Deben modificarse las bases de la ONU para que cuente con los mecanismos que le permitan responder a los principales desafíos de la humanidad, tan necesitada de paz y desarrollo. Guatemala convoca a los estados a avanzar rápidamente en una propuesta a cargo de expertos de países que definan las reformas a la ONU para que retome el camino perdido tras su fundación en 1945”, señaló.

Agregó que “la Organización de las Naciones Unidas debe asegurarse los medios con el propósito de reformar compromisos originales, que van desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales, incluyendo las armas nucleares y químicas de destrucción masiva”.

Además, dijo que con esas reformas se debe incluir a Taiwán en dicha organización, porque, a su criterio, eso no ha sido posible por la negativa de un país que es permanente en el Consejo de Seguridad.

Sobre el diferendo territorial con Belice, Giammattei dijo que “Guatemala como un país democrático está comprometido a resolver de manera permanente y definitiva (…) el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Aspiramos a tener una relación privilegiada con Belice, para la solución pacífica de los problemas comunes por medio del dialogo, construyendo mecanismos diplomáticos con base a la confianza mutua, para llevar prosperidad, tranquilidad y esperanza a nuestra población”, concluyó el mandatario.