Giammattei confirma siete nuevos casos de coronavirus en Guatemala y la cifra se eleva a 46

Giammattei también informó de dos mil 500 pacientes en cuarentena en Guatemala.

Pidió a los guatemaltecos mantenerse en casa y no salir a las calles, para lograr contener el avance del covid-19.

“Todo lo que nosotros hagamos hoy va a significar menos casos en unas semanas”, dijo el mandatario.

“Pero si vamos al mercado sin mascarilla y estamos pensando que en Semana Santa vamos a hacer fiestas”, este esfuerzo se convertirá en un problema”, agregó.

El martes 31 de marzo, autoridades habían confirmado el caso número 39. Se trata de un hombre de 69 años que fue ingresado al Hospital de Villa Nueva.

Es un médico que labora en el Hospital Nacional de Amatitlán y tuvo contacto con un familiar de otro paciente contagiado.

Coronavirus en Ecuador

Al finalizar, su mensaje, Giammattei compartió videos de redes sociales de Guayaquil, Ecuador, donde decenas de cadáveres por covid-19 no han sido retirados de casas y banquetas.

“Yo no quisiera que eso fuera Guatemala. Yo no quisiera ver a gente muriéndose y metiéndola en costales, llegándola a tirar a la calle (…) porque no hay capacidad de enterrar a la gente”, expresó.