“Fue solo un hecho de tránsito”: las declaraciones del alcalde de Jocotenango luego de protagonizar una persecución en Antigua Guatemala

El alcalde de Jocotenango, Marcus González, dio su versión después que una serie de videos se filtraron por las redes sociales en donde se le observa en una discusión con antes de tránsito de Antigua Guatemala.

Según el reporte de las autoridades el vehículo donde se conducía el jefe edil iba contra la vía, le hicieron un alto y ante la negatoria de entregar sus papeles se dio a la fuga.

Esto generó una persecución, situación que a palabras del jefe edil fue una acción fuera de lugar por parte de los agentes, ya que según él no cometió delitos que ameritaran su seguimiento.

“Para haberme multado se tendrían que haber parado atrás, pero ellos se me tiraron al frente y me asusté, se bajaron varios elementos y fue terrible. A esa hora que puede uno pensar”, señaló el alcalde cuando recordaba que el altercado ocurrió al rededor de las 2 de la mañana.

Gonzáles conversó con periodistas este domingo durante una actividad local, donde al ser cuestionado repitió que él jamás cometió un crimen.

“Irme contra la vía…no haber mostrado mis documentos, haberme enojado; porque nadie filmó lo que pasó antes, porque yo venía tan enojado, pero yo venía bien, nunca protagonice ningún escándalo”, continuó defendiéndose

Gonzáles también agregó: “Yo no cometí ningún delito. En las redes me han tratado como que soy el peor asesino del mundo, y realmente lo que yo cometí fue una infracción de tránsito”.

El alcalde afirma que ahora todos los políticos de la zona le van a criticar, por una serie de videos que desde su perspectiva están fuera de contexto, ya que asegura que no se muestra la razón que no llevó a estar tan molesto.

“Si reconozco mi responsabilidad y lo digo como hombre y como ser humano: tengo mis errores, puedo seguirlos teniendo y sin duda alguna voy a seguir cometiendo errores (…) yo he dicho que el que va contra la vía y sin papeles tiene que ser multado, y seguramente yo voy a ser multado”.

Según el reporte de las autoridades el jefe edil habría manejado un vehículo en contra de la vía bajo efectos de algún tipo de licor, señalamiento que Gonzáles refuta.

“Hubo cosas que no se filmaron, yo en su momento lo voy a aclarar (…) no aventé ninguna persona, no protagonicé ningún accidente. Ellos dicen que estaba bajo efectos de alcohol pero nunca hubo un examen de alcoholemia”, puntualizó.