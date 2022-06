Fiscalía confirma que ratificará solicitud para desestimar caso contra Jimmy Morales por compra de aviones Pampa III

El Ministerio Público (MP) confirmó este martes 14 de junio que el Juzgado Octavo Penal efectuará la audiencia unilateral en la que la Fiscalía ratificará la solicitud de desestimar el caso de la supuesta compra irregular de los aviones Pampa III en la que habría estado vinculado el expresidente Jimmy Morales.

La audiencia estaba programada para febrero pasado, pero se suspendió y fue programada de nuevo por el juez encargado del expediente, aunque no se ha revelado la fecha.

El 13 de octubre de 2021, la Fiscalía contra la Corrupción señaló que había hecho la solicitud formal para cerrar el proceso, porque se determinó que no había indicios de la comisión de un delito.

“La Fiscalía contra la Corrupción presentó memorial solicitando la desestimación del caso por lo que aún está pendiente de que se lleve a cabo la audiencia”, señaló el MP.

La Fiscalía agregó porque, según el criterio del fiscal a cargo de la Fiscalía en dicho momento “derivado de la investigación se determinó que luego de la intervención de la Contraloría General de Cuentas, esta institución fiscalizadora recomendó al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Finanzas Públicas abstenerse de realizar la negociación con la república de Argentina, derivado de ello la negociación y la compra no fueron realizados y no se concretó el negocio, lo que dio lugar a que el Estado de Guatemala no sufriera detrimento en su patrimonio”.

Cuando aún era presidente, Morales llegó a Argentina por una invitación de su homólogo Mauricio Macri, para tratar temas comerciales, pero resaltó la visita que hicieron a la Fábrica Militar de Aviones (Fadea) en Córdoba, donde se llevaría a cabo una evaluación preliminar para compra de aeronaves.

El 3 de julio de 2019, el director ejecutivo de la estatal Fadea, Fernando Sibilla, aseguró que se había cerrado el acuerdo con Guatemala para “proveer dos aviones Pampa III”, y se conoció que se pagarían US$28 millones (unos Q215.8 millones).

El presidente Macri también confirmó la venta de los aviones, la cual calificó como “un hito”, pues era la primera vez que Fadea exportaba aeronaves.

“Hoy recibimos al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y cerramos la venta de dos aviones Pampa III”, escribió Macri en su oportunidad.

El 6 de diciembre de 2019, el entonces jefe de la Fiscalía contra la Corrupción Stuardo Campo reveló que se investigaban varios casos en los que podría haber estado implicado el expresidente Morales, entre ellos el de la negociación por las aeronaves.

Sin embargo, el Ministerio Público afirmó luego que “no hubo detrimento al patrimonio” y que se encontraba “analizando la salida legal que en su momento se le daría a la investigación”.