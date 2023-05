Fiscal Stuardo Campo es detenido por una denuncia interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo

El fiscal Stuardo Campo fue capturado este viernes 26 de mayo de 2023 por una orden en su contra derivada de una denuncia interpuesta por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), en la que se le señala por sus actuaciones en los casos Bitkov, Tamaulipas y Alfa Siete.

El Juzgado Noveno giró la orden de captura contra Campo, pero el fiscal declaró a su llegada a Torre de Tribunales que ya tenía conocimiento de la misma y el pasado jueves 25 de mayo lo habló personalmente con la fiscal general María Consuelo Porras.

“Un juzgado giró una orden de aprehensión en mi contra por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero es una denuncia espuria presentada por la Fundación Contra el Terrorismo que sabemos que sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de operadores de justicia”, declaró Campo.

Lea también: Ligan a proceso a la Patrona por asociación ilícita, pero podrá salir libre si paga una fianza de Q30 mil

Denuncia

En la acusación de la FCT se reclama por el caso Bitkov, en el que supuestamente se desvió la investigación por una denuncia que presentó la familia rusa con el fin de que esta no afectara a la exsecretaria general del MP, Mayra Veliz. Pero según Campo, “es totalmente falso” y son “señalamientos espurios”.

Otro acto denunciado por la FCT es el caso Tamaulipas, en el que se señala que durante los allanamientos se sustrajeron Q80 mil a pesar de que se presentaron documentos que demostraban el origen del dinero. Se describe que “Campo y otros fiscales incautaron el efectivo”.

Pero, según el fiscal, la incautación estaba dentro de las facultades legales que tienen los fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil siempre y cuando se cuente la autorización de un juez competente.

“A priori no se puede determinar si el dinero es procedente de una actividad lícita o ilícita, así es que desde ese punto de vista, era necesario proceder al secuestro del determinada suma de dinero que fue localizada, pero no se cometió alguna ilegalidad”, dijo al adentrarse a Tribunales, esposado y escoltado por agentes.

Lea también: VIDEO: Asaltan a universitarios de Odontología en la zona 1 y se pronuncia Asociación de Estudiantes

Caso Alfa Siete

Por el caso Alfa Siete, se menciona en la denuncia que se privó de su libertad de manera ilegal a una persona de la tercera edad por 27 días, por un “error”.

El mismo fiscal Campo aseguró que él pidió la falta de merito al establecer que la persona detenida no tenía relación con el proceso investigativo.

Conversó con Porras

Campo aseguró que un día antes de su detención, el pasado jueves 25 de mayo, abordó a la fiscal general Consuelo Porras al enterarse sobre la orden de detención.

“No me sorprende, ya lo sabía, ayer mismo le informé a la señora fiscal general que estaba a la disposición del Ministerio Público y Tribunales de Justicia porque no tengo nada que esconder, ocultar, ni nada que temer”, argumentó.

Más adelante Campo detalló lo que explicó a Porras: “me concedió un audiencia y le expliqué pormenores de lo que ocurrió en el caso Alfa Siete, porque quiero que sepan que esta captura obedece a una orden de aprehensión que fue gestionada equivocadamente por la fiscalía”.

Lea también: MP busca que investigación contra Jordán Rodas se declare en reserva

“La señora fiscal me indicó que ella jamás procedería de forma arbitraria, que ella sería objetiva, que ella no permitiría que el Ministerio Público actuara de forma arbitraria y que todas las acciones de la institución siempre se apegarían a derecho”, agregó.

Según Campo, el señalamiento en su contra “no es imputable ni atribuible” a su persona. Aseguró estar “muy satisfecho” por el trabajo que realizó en el MP, donde sumó 12 años de carrera en distintos cargos.

“…Sé que en el ejercicio de mi cargo como fiscal anticorrupción me hizo ganar mucha animadversión de determinados sectores. Definitivamente es parte de las persecuciones políticas que se han vuelto bastante comunes en Guatemala, pero aquí estoy con la frente en alto y con la plena convicción de que voy a poder resolver mi situación jurídica. No he cometido delito alguno”, sentenció.

Traslado

Campo dirigió la Fiscalía Contra la Corrupción que tuvo a su cargo la investigación por supuestas anomalías en la construcción del tramo carretero en Chimaltenango, hasta 16 de abril de 2021, fecha en que se confirmó su traslado al frente de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

En ese entonces, el MP informó que la directriz de la fiscal general Consuelo Porras de hacer el cambio respondía a la “necesidad de fortalecer una fiscalía clave” como la unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

Previo a su traslado a otra fiscalía, Campo adelantó que existía un investigación en curso que involucraba al expresidente Jimmy Morales y confirmó que también habían indagaciones vinculadas a funcionarios de al administración de Alejandro Giammattei, aunque el MP descartó esa aseveración.