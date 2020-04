Ferrocarril reconstruido recorre el Centro Histórico para advertir sobre el coronavirus

Uno de los vagones reconstruidos por Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) salió a las calles del Centro Histórico para continuar con las pruebas, pero aprovecharon para enviar un mensaje a los guatemaltecos.

“El covid-19 no es un juego y no salgas de tu casa si no tienes necesidad de hacerlo”, eran parte del llamado que desde el tren era enviado con altavoces.

La reactivación de las líneas del tren recibió Q8.4 millones en el 2019 para destinarlo a la recuperación de vagones y vías de paso para construir la primera fase del proyecto que tendrá tres kilómetros de distancia, con paradas cada mil metros.

Como parte de la rehabilitación del tren se está trabajando en al menos tres vagones que tendrán una capacidad de hasta 60 pasajeros.

El plan final es promover la construcción de un metrorriel que empezará a funcionar por fases, la primera de ellas es la zona 1 a la 6, la segunda será de la 18 calle hacia Pamplona y la tercera fase será de Pamplona hacia la calzada Atanasio Tzul.