Familias retornan a El Manzanote, donde grandes grietas dividen a la comunidad

El 5 de septiembre de 2022, los habitantes de la aldea El Manzanote, en Palencia, comenzaron a notar cómo gigantescas grietas se expandían sobre la tierra destruyendo la ruta principal, la iglesia católica y varias viviendas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró la zona inhabitable y de alto riesgo, y entre las recomendaciones se le señaló a la municipalidad de Palencia que las familias debían ser reubicadas y desalojadas, mientras que al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) buscaba rutas alternas para llegar al área.

Sin embargo, la mayoría de las familias en esta zona se dedica a la agricultura o a la economía informal, algo que les imposibilitó seguir arrendando en otros lugares. Y aunque saben que el riesgo es grande, sobre todo en temporada de lluvia, estas familias optaron por volver a la comunidad.

Es el caso de la familia de Araceli Pérez, una madre soltera que, junto a sus tres hijos, Jorge, Nataly y Dilan, de 8, 6 y 4 años, respectivamente, señala que, aunque su casa tiene grietas ya no podían seguir alquilando, por lo que regresaron al lugar que consideran su hogar y donde no tienen que pagar más que los servicios básicos.

Atendiendo una tienda en el perímetro declarado inhabitable, Araceli asegura que ya comenzaron a llevar el block y hierro al lugar donde le reconstruirán su casa; sin embargo, asegura que ha tenido que pagar el flete; además, el alcalde local señaló que la comuna dará el piedrín y la arena, pero no saben si se cumplirá la promesa.

Cada familia debe aportar la mano de obra, sumado a unos Q3 mil adicionales para que su casa sea construida, muchos al día ganan entre 50 y 75 quetzales diarios pues se dedican en gran mayoría a la agricultura, señala otro de los habitantes.

Con rentas de entre Q2 mil y Q3 mil, varias familias se vieron obligadas a retornar a sus hogares, cuyas paredes y piso están agrietados, pues, aunque el CIV por medio de Fopavi les ofreció la construcción de las 68 casas a las familias damnificadas, las cuales tendrían que haber estado listas a finales de 2022 o principios de 2023, pero eso aún no ocurre.

Pérez dijo que “regresamos, pero la casa está agrietada y ahorita que llegue el invierno no sabemos qué va a pasar”.

Añadió que “nos tocó que salir y nos tocó que regresar porque es difícil estar alquilando porque no alcanza el dinero y no tenemos a dónde ir”.

“La única ayuda que nos van a dar es lo de la casa y por el momento estamos a la espera. Tenemos que pagar a los dos ayudantes del albañil y darles sus tres comidas. Lo único que debemos comprar es el agua y la luz”, dijo uno de los vecinos afectados.

Otro poblador dijo que “nos tocó ir a alquilar a otros lugares” y añadió que “nos tocó que regresar porque ya no alcanzó para pagar los alquileres porque no hay trabajo”.

Repellan y rellenan grietas

Las grietas de entre dos y cuatro metros en la ruta principal de la aldea han sido rellenadas y repelladas, a tal punto que en el lugar pareciera que nunca se registraron daños y que incluso destruyeron varias viviendas hace 245 días.

Guadalupe Reyes, alcalde de Palencia, asegura que los trabajos que se realizaron en la cinta asfáltica no garantizan que estas grietas no se vuelvan a formar, pues al tratarse de un fenómeno natural todo es posible, pero espera que los trabajos de relleno y habilitación de la ruta funcionen y no sean afectados en la temporada de lluvia.

Sin embargo, vecinos que han retornado sus hogares señalan que con las lluvias de las últimas semanas las grietas comenzaron a expandirse.

En los siguientes tres meses

El 11 de noviembre de 2022, Reyes, señaló que “se hicieron las evaluaciones para determinar cuántas familias perdieron su vivienda y se determinó que fueron 68”, quienes serán apoyadas por el Ministerio de Comunicaciones por medio de por un subsidio de Fopavi.

El jefe edil ha asegurado que ha tomado más tiempo la construcción de estas casas debido a los trámites, por lo que se prevé que entre junio y agosto estén construidas.

De esas 68 familias, 44 poseían una propiedad para que se les construya otra vivienda, donde las 24 restantes la comuna les proporcionaría un terreno en un área municipal en la comunidad de Potrero Grande.

Y aunque no había fechas establecidas para empezar con las construcciones se había indicado que las casas deberían de empezarse a edificar a finales de diciembre de 2022 o principios de enero de 2023.

Tipo de casas

Las casas para los afectados por las grietas serán “Tipo A” y tendrán 2.95 metros de alto y en total la construcción será de 36 metros cuadrados.

El monto total por vivienda será de Q38 mil 500, según Fopavi.

Se agregó que serán de un piso, dos dormitorios, un baño, sala-comedor y cocina. Los muros serán de block y techo de lámina.