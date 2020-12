Exdiputado de FCN-Nación Estuardo Galdámez es capturado

El exdiputado de FCN-Nación y excandidato presidencial Estuardo Galdámez fue capturado este miércoles 23 de diciembre.

El exfuncionario tenía una orden de captura, señalado por el Ministerio Público en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Recientemente, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) indicó que pediría a la Policía Nacional Civil la formación de un equipo especial para encontrar al exdiputado, prófugo desde que perdió la inmunidad al dejar su cargo de diputado.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicó que la PNC le informó sobre la captura, efectuada en la zona 12 de Villa Nueva.

“Por delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita, en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud. Está siendo trasladado a Torre de Tribunales para hacerle saber el motivo de su detención”, indicó.

El Ministerio de Gobernación informó que la detención de Galdámez se efectuó en un operativo de seguridad instalado en la ruta al puente La Prosperidad, Villa Nueva, donde agentes de la PNC marcaron el alto a un vehículo.

El ocupante carecía de documentos de identificación, por lo que fue sometido al sistema informático MI3 utilizado por las fuerzas de seguridad, con el cual obtuvieron la identidad de Galdámez.

Durante su llegada a Torre de Tribunales, el exdiputado Estuardo Galdámez dijo que se entregó en un operativo de la Policía Nacional Civil.

“Soy inocente de lo que me sindican y lo voy a comprobar frente a los tribunales correspondientes de justicia”, indicó.

Respecto a una herida en una oreja, el excandidato indicó que se cayó de un caballo antes de ser detenido.

“Yo me caí de un caballo dos horas antes de que me entregué en un operativo de la Policía Nacional Civil”, aseguró.

“Aquí estoy ahorita, respondiendo a la justicia. Si hubiera estado escondido en algún lugar remoto no me hubiera entregado jamás. Lo hice hoy como una fecha muy especial, memorable, para responder a la justicia. La justicia no tiene momentos políticos. La justicia es la justicia y aquí estoy para demostrar mi honorabilidad y mi inocencia”, resaltó.

“En un operativo fui capturado. Me identifiqué y me entregué con los señores agentes de la PNC. Yo vi el operativo y me entregué. Yo soy tal y tal y aquí estoy”, expresó.

“Yo tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia. Tengo que ver de qué forma le doy educación, salud y vestuario a mis hijos. Tengo hijos menores de edad. La fuga es una figura contenida dentro del proceso penal incluso peor que la cárcel, entonces tenía que trabajar, lo hice y aquí estoy. Le pido perdón a mis hijos por este momento, pero ellos saben que es injusto”, dijo.